La qualité de l'air dans les écoles et les crèches

La qualité de l'air est le premier pas vers un avenir radieux ! La qualité de l'air intérieur est un sujet crucial, surtout lorsqu'il s'agit de nos enfants. En tant qu'adultes, il est de notre responsabilité de garantir un environnement sain pour les plus jeunes, dont la santé et le développement dépendent de l'air qu'ils respirent. Cette interview se penche sur l'importance de la qualité de l'air dans les établissements scolaires et propose des solutions pratiques pour améliorer cette situation.