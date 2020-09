Qualité et innovation sont les pierres angulaires de notre Entreprise autour desquelles nous axons le développement de produits pour l´enveloppe du bâtiment innovants et durables adaptés au marché et aux besoins de nos clients.



L'une des principales caractéristiques du zinc est sa grande résistance à la corrosion. Produit à l´aide des technologies de dernière génération et selon un rigoureux protocole de qualité, le zinc-titane elZinc® est d´une qualité exceptionnelle.