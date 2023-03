Restaurant ARZAK : une façade qui rend hommage à la mer

Manuel Lamosa de l'agence LYMA Arquitectura, l'un des architectes de ce surprenant projet, nous parle de la rénovation de la façade principale du bâtiment.

Pourquoi avez-vous décidé de réformer la façade du restaurant de façon aussi radicale ?

« La façade précédente avait régulièrement besoin d'être repeinte et consolidée. Le problème venait des moyens auxiliaires nécessaires pour son entretien. Ceux-ci obstruaient le passage et gênaient les clients. Nous avons donc proposé aux propriétaires une façade qui ne soit pas une préoccupation tous les 10 ans », révèle Manuel Lamosa. « Nous recherchions également une façade incarnant parfaitement l'identité du restaurant tout en respectant l'âme de la construction originale. En raison de sa situation géographique, beaucoup de clients passaient devant le restaurant sans même le voir », nous confie l'architecte.

Pourquoi avoir choisi le zinctitane ?

Pour ce bâtiment construit en 1897, les architectes de LYMA Arquitectura et les propriétaires excluaient l'utilisation d'un matériau trop moderne. Ils ont alors opté, sans hésiter, pour le zinc-titane, employé en architecture depuis le 19ème siècle, et déjà installé dans le restaurant pour revêtir notamment le bar et le plafond de la cave à vin. La patine naturelle formée par le zinc, qui le protège de la corrosion, a également interpelé le cabinet d'architecture car « elle accompagnera le bâtiment au fil des années ».

La nouvelle façade confère une identité bien marquée au restaurant

Photographe : Iovo Petrov

Le choix de la « tuile losange » possède également une signification particulière : elle évoque l'influence de la mer dans la cuisine du restaurant.

Environ 3780 tuiles losanges en zinc-titane elZinc® dans 4 aspects de surface différents ont été nécessaires pour revêtir les 300m² de la nouvelle façade ventilée du célèbre restaurant.

Afin d'obtenir l'effet recherché par les propriétaires et les architectes, elZinc® a développé plusieurs traitements de surface spécialement pour le projet.

Une fois conçus les différents échantillons, Quinta Metálica, l'entreprise de couverture, a réalisé plusieurs maquettes. « En raison de leur similitude avec les écailles d'un poisson et de l'esthétique de l'ensemble, nous avons finalement décidé d'installer ces quatre nuances tout en sachant qu'avec le temps, elles s'unifieraient », explique l'architecte de LYMA Arquitectura. Les 3780 tuiles losanges

ont été fabriquées en

4 aspects de surface

« Le support technique de elZinc a été décisif dans le choix du matériau. Le zinc est un véritable élément d'identification », assure Manuel.



L'apparence de la façade parée d´écailles rhomboïdales en zinc-titane elZinc® varie au gré de la lumière. La nuit, l'éclairage artificiel produit différents effets de jeux d'ombres et de lumière. La façade présente alors une nouvelle facette esthétique.



« Nous aimons voir que les clients et les passants essaient désormais d'avoir au moins une partie de la façade sur leurs clichés lorsqu'ils se prennent en photo devant le restaurant. »

« Nous sommes très satisfaits du résultat. La nouvelle façade est unique et représente parfaitement l'identité du restaurant », affirme Manuel.

La façade change d'aspect au gré de la lumière

Photographe : Iovo Petrov