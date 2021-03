La VAE, Validation des Acquis par l’Expérience

La Validation des Acquis de l'Expérience, inscrite au Code de l'Education et au Code du Travail, est une voie légale d'obtention en totalité ou en partie, un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) sans passer de concours ni avoir recours à un organisme de formation.

Cette démarche est basée sur la valorisation de l'expérience acquise dans l'exercice d'une activité professionnelle, qu'elle soit salariée, libérale ou bénévole.

Le diplôme ou le titre professionnel visé doit figurer au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) et correspondre aux connaissances et compétences réellement mises en œuvre par le candidat à la VAE dans ses emplois ou activités antérieurs.

Quels que soient son âge, son niveau de formation et son parcours, toute personne pouvant justifier de trois années d'expérience (salariée ou non) dans le secteur d'activité choisi peut tenter une Validation des Acquis de l'Expérience.

Site officiel de la VAE : http://www.vae.gouv.fr

Vous souhaitez étoffer votre curriculum vitae grâce à la Validation des Acquis de l'Expérience ?

Il vous faut avant tout opter pour la certification correspondant le mieux à votre expérience.

L'adéquation entre votre parcours et le diplôme souhaité est la première condition de recevabilité de votre demande de VAE.

Pour informer les candidats sur toutes les étapes et démarches nécessaires à la Validation des Acquis de l'expérience, les Conseils Régionaux mettent à leur disposition des Points Informations Conseil en VAE.

Ces structures vous aideront à formuler une demande de VAE pertinente, tout en vous informant sur les formules de financement qui varient selon votre statut (salarié, indépendant, demandeur d'emploi...).

La liste de ces points d'accueil VAE est disponible auprès de la CNCP (Commission Nationale de Certification Professionnelle).

VAE : Déposer une demande recevable

Rappelons que pour entamer une Validation des Acquis de l'expérience, il faut pouvoir justifier de 3 ans d'exercice dans le domaine de compétences relatif au diplôme choisi.

Ces trois années d'activité peuvent avoir été exercées à temps plein ou partiel, de manière continue ou pas, et même à l'étranger.

De multiples justificatifs devront être joints au dossier de demande, entre autres :

Les bulletins de salaire pour les activités salariées, un extrait K bis ou des déclarations Urssaf pour les indépendants non salariés, ou encore une attestation fournie par une association ou un syndicat pour le bénévolat.

La cohérence de votre demande est basée sur la comparaison entre l'activité réellement exercée et le référentiel d'activité professionnelle correspondant à la certification voulue.

Les référentiels sont consultables auprès du CNDP (Centre National de Documentation Pédagogique) pour les diplômes allant du CAP au BTS, ou sur le site internet de la CNCP.

La demande de Validation des Acquis de l'Expérience sera ensuite transmise à l'organisme certificateur qui vous sera indiqué.

La décision de recevabilité de votre dossier sera délivrée par cet organisme dans un délai maximal de deux mois.

VAE : RÉUSSIR SON DOSSIER DE PRÉSENTATION DE L'EXPÉRIENCE

Le dossier de présentation officiel vous sera remis dès l'acceptation de votre demande.

La constitution de ce dossier sera le fruit d'un travail sérieux sur votre parcours et vos objectifs.

Il sera présenté à un jury et c'est sa qualité qui vous permettra de réussir cette Validation des Acquis de l'Expérience.

Le dispositif propose aux candidats un accompagnement spécifique mais facultatif pour la réalisation de cette étape essentielle. Facteur augmentant les chances de réussite, cet accompagnement est souvent retenu par les candidats.

Sur la base d'une charte de l'accompagnement VAE, les organismes certificateurs et d'autres prestataires habilités peuvent vous soutenir dès l'obtention de la décision de recevabilité.

Ils ont pour mission de vous aider à rédiger la description des activités exercées ainsi qu'à préparer l'entretien avec le jury de validation ou une mise en situation professionnelle.

L'accompagnateur est un professionnel expérimenté et certifié qui, outre la qualité d'accueil et d'écoute, saura vous guider dans le respect des procédures et vous informer sur les attentes du jury.

Contrairement aux autres étapes de la démarche de Validation des Acquis de l'Expérience, ce support n'est pas gratuit. Sachez toutefois que la VAE est admissible dans le cadre du Droit Individuel à la Formation et ouvre droit à d'autres modalités de financement sur lesquelles votre accompagnateur pourra vous renseigner utilement.

VAE : LE JURY DE VALIDATION

Ce jury est officiellement habilité à délivrer un diplôme après examen de votre dossier de présentation de l'expérience.

Constitué de professionnels qualifiés dans le domaine de compétences choisi, il est composé à part égale de salariés et d'employeurs.

Sa première intervention consiste à comparer les acquis de l'expérience que vous aurez mis en avant avec le référentiel de certification correspondant.

Un entretien avec ce jury peut avoir lieu, en plus de l'étude de votre dossier.

Quelquefois, le jury pourra également vous inviter à une mise en situation professionnelle organisée par ses membres.

Cette instance peut rendre trois types de décision : une validation totale de la certification, une validation partielle donnant droit à une réorientation de votre démarche ou un simple refus de Validation des Acquis de l'Expérience.

La démarche de VAE peut être initiée par un particulier mais également par une entreprise, un syndicat ou une association.

Pour le particulier, salarié ou non, elle permet de valoriser des connaissances et un savoir-faire jusqu'ici non reconnus ou non rémunérés mais aussi d'accroître son potentiel de progression professionnelle.

Pour l'entreprise, la Validation des Acquis de l'Expérience peut être un support de promotion interne, un outil fiable de motivation et de professionnalisation du personnel.

Dans tous les cas, elle permet le plus souvent d'optimiser - à titre individuel ou collectif - les compétences et la compétitivité.