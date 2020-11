Fort de son expertise dans les accessoires de fixation des évacuations des eaux pluviales (E.E.P.), Frénéhard lance ses boites à eaux carrées de haute qualité afin de compléter sa gamme de composants pour l’évacuation des eaux pluviales.

Les boites à eaux acier carrées FRENEHARD, fabriquées en France et garanties 10 ans, sont d’un design épuré et assurent un recueil optimal de l’eau. En acier galvanisé revêtu par thermolaquage après fabrication, elles vous garantissent une belle finition et une parfaite durabilité y compris en zone agressive.



Les « plus » produit :

Assemblage en soudure par point, en face arrière, invisible une fois posée

Sortie ronde en acier galvanisé, même matière que la boite elle-même

Sortie ronde assemblée par soudure ET joint mastic à l’intérieur, invisible une fois posée

Grille stop-feuilles de la même matière et du même revêtement, à assembler après la pose de la boite

Trop-plein possible sur demande

2 trous de fixation intégrés pour gagner du temps à la pose

Conditionnement unitaire pour une meilleure résistance au transport

Destinées aux constructions architecturales, industrielles, tertiaires et aux maisons individuelles, la large palette de couleurs (6 RAL de série et les autres coloris RAL sur demande) permet l’harmonisation avec la façade, les huisseries ou la créativité qu’il vous plaira. La récupération des eaux pluviales des toits terrasses devient un accessoire esthétique sur tous les types de toits.



Notre boite à eaux est systématiquement équipée d’une grille stop-feuilles, les interventions pour déboucher les descentes sont donc réduites.

Ses dimensions sont standards mais la découpe pour la sortie d’eau pluviale est déjà prévue : plus qu’à emboiter la boite à eaux sur la descente !



Afin de s’adapter aux besoins des clients et de s’intégrer plus facilement au bâti, les boites à eaux carrés Frénéhard sont disponibles en 3 dimensions :

200x200 mm (sorties ø 80 et 100mm)

250x250 mm (sorties ø 80 et 100mm)

300x300 mm (sorties ø 100 et 120mm)

Avec ce lancement, Frénéhard complète naturellement sa gamme de composants en descente d’évacuation des eaux pluviales déjà composée par les dauphins carrés et les dauphins cylindriques, disponibles (selon les références), en droits et coudés :

en 0,5 mètre ;

1 mètre et

2 mètres

et en diamètre :

80 mm ;

100 mm et

120 mm

Frénéhard propose également des colliers de descente teintés cylindriques (en acier pré-galvanisé ou en acier galvanisé après fabrication) ainsi que des colliers carrés.