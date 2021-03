Le CCCA-BTP, outil des branches du bâtiment et des travaux publics et acteur numéro un de l’apprentissage en France, avec 20 % des apprentis du secteurs professionnels confondus, créé en 2021 l’Apprentissage Club BTP, des espaces de coopération renforcée à l’attention des organismes de formation du BTP.

Depuis la réforme de septembre 2018, l’environnement de l’apprentissage connaît une mutation sans précédent. Le champ de la formation professionnelle s’est profondément transformé et les organismes de formation qui propose des formations en alternance doivent adapter leur mode de fonctionnement et leur organisation, pour pérenniser leur activité et poursuivre leur développement.



C’est pour les accompagner au plus près de leurs besoins, sur leur territoire, que le CCCA-BTP créé L’Apprentissage Club BTP, pour faire de l’intelligence collective un accélérateur de performance et de développement de l’activité des organismes de formation du BTP, en facilitant la déclinaison opérationnelle de leurs choix stratégiques.

Faire de l’intelligence collective un accélérateur de développement et d’attractivité

C’est dans le cadre de sa nouvelle offre de services que le CCCA-BTP créé l’Apprentissage Club BTP, accessible à titre gratuit à tous les organismes proposant majoritairement des formations aux métiers du BTP.



En y adhérant, les organismes de formation aux métiers du BTP rejoignent un collectif d’acteurs réunis par une communauté d’intérêt, une communauté de métiers et d’expertises. Ils s’engagent ainsi dans une démarche commune de réflexion stratégique et prospective, de production de contenus, d’expérimentation de projets et d’innovations entre pairs.



L’Apprentissage Club BTP a pour objectif de permettre à ses membres de travailler collectivement, en bénéficiant de l’expertise du CCCA-BTP, pour réfléchir et préciser les choix stratégiques, au regard de leur marché et de leur territoire, d’investir de nouveaux champs de développement en termes d’offres et d’actions de formation, de gagner en agilité dans leur organisation et la conduite de leur activité, mais aussi de pouvoir expérimenter grandeur nature de nouveaux projets et services, aux profit des entreprises du BTP et des jeunes en formation.

Mutualiser et expérimenter des bonnes pratiques stratégiques, pédagogiques et novatrices

L’Apprentissage Club BTP, en réunissant les décideurs et les manageurs des organismes de formation du BTP, leur offre, quels que soient leurs besoins ou leurs ambitions, l’opportunité inédite de réfléchir, concevoir, mutualiser et expérimenter de nouveaux projets et services sur des thématiques communes et choisies en termes de…



Stratégie, développement et croissance, pour…

Définir une vision stratégique partagée et faciliter la déclinaison opérationnelle de ses choix tactiques sur son territoire et au regard de son marché.

Investir de nouveaux champs de développement, optimiser sa performance, développer et pérenniser la croissance de ses activités.

Gagner en agilité dans l’organisation et la conduite de ses activités.

Pédagogie, innovation et expérimentation, pour…

Échanger, partager et créer ensemble des contenus.

Expérimenter des projets, notamment pédagogiques, ou des services en grandeur nature.

Diversifier l’offre et les actions de formation et renforcer ses modalités pédagogiques.

Faciliter et encourager le « faire ensemble », à travers trois espaces de coopération renforcée

L’Apprentissage Club BTP propose trois espaces de coopération renforcée, auxquels les organismes de formation du BTP peuvent participer, en fonction de leurs besoins et de leurs projets.

Espace « Pilotage stratégique et performance opérationnelle » , pour partager sa vision, ses orientation ou son positionnement stratégique, adapter à ses pratiques et aux nouveaux enjeux de son environnement, conduire les changements nécessaires, définir des indicateurs de réussite ou encore faciliter la dynamique créative de ses équipes.

, pour partager sa vision, ses orientation ou son positionnement stratégique, adapter à ses pratiques et aux nouveaux enjeux de son environnement, conduire les changements nécessaires, définir des indicateurs de réussite ou encore faciliter la dynamique créative de ses équipes. Espace « Qualité pédagogique » , pour travailler sur la mise en place et l’évolution d’une nouvelle offre de formation (diplômes, titres professionnels, etc.), le développement de l’ingénierie pédagogique (numérique éducatif, techniques de face à face pédagogique, construction de parcours de formation, ingénierie de certification), mais aussi l’identification d’actions de montée en compétences des formateurs.

, pour travailler sur la mise en place et l’évolution d’une nouvelle offre de formation (diplômes, titres professionnels, etc.), le développement de l’ingénierie pédagogique (numérique éducatif, techniques de face à face pédagogique, construction de parcours de formation, ingénierie de certification), mais aussi l’identification d’actions de montée en compétences des formateurs. Espace « Attractivité et innovation », pour anticiper les tendances et évolutions de son marché, capter les signaux faibles, agir sur son territoire, engager une démarche d’innovation ouverte et collaborative et expérimenter des projets.

Faciliter et favoriser les coopérations : valeurs de partage et de performance

Les organismes de formation du BTP membres s’engagent à échanger mutuellement informations et expériences, en toute transparence, à participer activement à la collégialité des travaux menés lors des rencontres organisées, à élaborer conjointement des contenus sur les thématiques retenues et à partager les résultats obtenus avec les autres membres de l’Apprentissage Club BTP.

Le CCCA-BTP, animateur et source d’expertise

Afin de mener leurs travaux, les organismes de formation membres de l’Apprentissage Club BTP pourront s’appuyer sur le CCCA-BTP, qui apportera son expertise sur chaque thématique proposée et choisie par les membres. Il assurera également un appui technique pour l’animation des trois espaces de coopération renforcée, notamment en mettant à disposition une information dédiée et en proposant une veille spécifique aux thématiques de coopération. Le CCCA-BTP proposera aussi un accès privilégié à des événements dédiés (ateliers, rencontres thématiques, universités, etc.), en présentiel ou à distance, pour promouvoir les travaux menés et leurs résultats.

Pour en savoir plus exit_to_app