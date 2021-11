Le nouveau mastic multi-usages BOSTIK P790 COLLE & JOINT PREMIUM

Le mastic P790 COLLE & JOINT PREMIUM TOUT EN 1 vous accompagnera dans tous vos projets ! Labélisé SNJF (Syndicat National des Joints de Façade) et fabriqué en France, ce mastic à la finition parfaite et respectueux de votre santé est idéal pour jointer et coller sur tous types de supports.

Le mastic P790 COLLE & JOINT PREMIUM, certifié SNJF peut être utilisé pour la réalisation de joints d'étanchéité, de calfeutrement, de dilatation, de sols et chemins piétonniers. Ce mastic-colle polyuréthane multi-usages est également adapté aux collages de bois, métaux, brique, tuiles et PVC. L'adhésion est particulièrement bonne sur supports béton et aluminium.



Il ne bulle pas pour une finition parfaite. Sa faible viscosité permet une extrusion et un lissage faciles. Sa formule innovante anti-coulures innovante permet de faciliter l'application à la verticale et de limiter le gaspillage. Enfin, il peut être peint et peut être appliqué en intérieur comme en extérieur. Découvrir les applications du P790 COLLE & JOINT PREMIUM en vidéo : Cette nouvelle gamme de mastic d'étanchéité repose sur 5 principes clés : Innovation : Nous innovons en permanence et proposons des produits d'étanchéité toujours plus adhérents, élastiques, durables, faciles d'utilisation et sécurisants.

: Nous innovons en permanence et proposons des produits d'étanchéité toujours plus adhérents, élastiques, durables, faciles d'utilisation et sécurisants. Finitions parfaites & choix des couleurs : La gamme de mastics d'étanchéité Bostik propose un large choix de couleurs. Vous trouverez une couleur standard adaptée à votre support !

: La gamme de mastics d'étanchéité Bostik propose un large choix de couleurs. Vous trouverez une couleur standard adaptée à votre support ! Multi-usage : La nouvelle gamme de mastics d'étanchéité propose des mastics polyuréthane "tout-en-1" qui peuvent coller & jointoyer sur tous les types de supports

: La nouvelle gamme de mastics d'étanchéité propose des mastics polyuréthane "tout-en-1" qui peuvent coller & jointoyer sur tous les types de supports Utilisation simplifiée : Les produits de la gamme étanchéité sont faciles à extruder et à lisser.

: Les produits de la gamme étanchéité sont faciles à extruder et à lisser. Respect des matériaux naturels : La gamme étanchéité respecte la fragilité des matériaux d'origine naturelle (pierre, marbre, granit...). La nouvelle gamme de mastics d'étanchéité de Bostik s'adapte à toutes les applications. Cette gamme complète permet aux artisans de choisir facilement et rapidement le produit adapté à son application chantier et à son métier grâce à un code couleur spécifique indiqué sur les cartouches.