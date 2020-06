Sur les chantiers de construction de maisons individuelles et de maisons individuelles groupées, les éléments de structure doivent être dimensionnés de manière précise et mis en oeuvre rapidement. Pour permettre aux CMIstes de gagner en performances tout en réduisant leurs délais de chantier, Rector élargit sa gamme avec les Poutres de Commande Standardisées (PCS). Ces poutres offrent des performances plus élevées qu’auparavant et leur standardisation optimise les délais d’études et de fabrication : au final, le constructeur gagne du temps et de l’argent !