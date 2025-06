Caméléo : le système plancher dalle modulable et éco-responsable

La structure plancher dalle préfabriquée et interchangeable

Créer un bâtiment qui s’adaptera aux usages de demain, c’est désormais possible avec le système constructif préfabriqué Caméléo !

Caméléo est un système plancher-dalle préfabriqué par Rector qui consiste en un assemblage de poteaux.

Grâce à sa structure en béton réduite à minima, profitez de volumes intérieurs ouverts, de plafonds lisses et dites adieu aux contraintes liées aux murs porteurs.

Les éléments intégrés dans nos prédalles SPD, notamment les armatures anti-poinçonnement et les points de clefs du ferraillage vous assurent une mise en œuvre qualitative et moins pénible.

Ainsi, le bâtiment construit aujourd’hui peut sans difficulté s’adapter à de nouveaux usages demain : la distribution de l’espace au sein du bâtiment est libre et les volumes sont personnalisables en fonction de vos besoins de construction.

La structure plancher dalle adaptée aux nouveaux enjeux environnementaux

Les prédalles SPD sont les éléments centraux du système plancher dalle : elles intègrent toutes les armatures nécessaires à leur tenue, sans avoir recours à des poutres porteuses. Désormais fabriquées en béton bas carbone, elles permettent de réduire considérablement votre empreinte carbone.

Le système plancher dalle Caméléo s’inscrit dans une démarche d’écoconception.

Le bâtiment n’est pas construit pour être détruit mais transformé ce qui permet des économies importantes de matériaux et par conséquent des émissions carbone lors de sa reconversion.

De plus, le choix d’éléments comme des matériaux biosourcés pour construire les façades non-porteuses ou les cloisons intérieures permet de diminuer davantage votre bilan carbone.

La structure plancher dalle qui vous fait gagner du temps En liaison avec le maître d’œuvre et/ou l’entreprise de gros œuvre, notre service logistique vous assure une livraison cadencée en fonction de l’avancement de vos travaux. Enfin, la grande adaptabilité de Caméléo vous assure un temps de mise en œuvre réduit de 25% en moyenne.

Caméléo, le système plancher dalle modulable et écoresponsable

Un concept innovant pour une modularité sans limites

Caméléo repose sur une trame de poteaux et de dalles en béton armé, offrant une modularité exceptionnelle des espaces intérieurs et des façades dans le temps.

Grâce à la conception du système plancher-dalle Caméléo :

Les volumes intérieurs sont ouverts, sans contraintes liées aux murs porteurs.

Les plafonds sont lisse, pour un rendu esthétique et fonctionnel.

Les espaces peuvent être personnalisés ou réagencés à tout moment, en fonction des besoins futurs du bâtiment.

Une réponse concrète aux enjeux environnementaux

Un gain de temps et d’efficacité pour vos projets

Caméléo, un système pensé pour durer

Avec sa structure légère, adaptable et respectueuse de l’environnement, Caméléo est la solution idéale pour construire des bâtiments évolutifs, performants et durables.

