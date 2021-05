Le concepteur gammiste azuréen PAAL, spécialisé dans la conception et la distribution de profilés aluminium pour les ouvertures et fermetures dans le bâtiment, développe depuis le début d’année son activité sur la fourniture de tubes en acier galvanisé sendzimir et laqués, et d’axes en acier pour les stores toile et les volets roulants.

Une demande croissante sur les axes en acier a incité PAAL à accroître son activité sur cette branche. Ce développement s’opère alors que la crise sanitaire a provoqué une pénurie mondiale sur le feuillard d’acier et les collaborateurs se démènent pour s’approvisionner au mieux alors que les prix sont en train de flamber.



Pour la société, l’acier est en quelque sorte un retour aux sources. En effet, à sa création en 1958, l’activité principale de PAAL était le négoce d’acier, avant un virage vers l’aluminium, alors en pleine expansion dans le bâtiment dans les années 70.



Christine SCARAMOAZZINO, présidente de PAAL, explique que « notre catalogue a toujours proposé des tubes, et bien entendu avec notre métier de gammiste, nous avons notre ligne de portes d’entrée en acier. Il était donc cohérent de renforcer notre offre sur l’Acier galvanisé et laqué, en proposant de nouvelles références, cette fois sur l’activité des stores et des volets roulants, ce qui complète notre gamme sur l’habitat. » Retrouvez tous nos produits sur notre page Batiweb.