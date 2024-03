Repousser les limites de sa croissance tout en l’adaptant aux enjeux environnementaux. De nombreux industriels en rêvent, et c’est le cas de Profils Systèmes, fabricant de profilés aluminium. Focus lors d’une visite sur son site de production de Baillargues, près de Montpellier.

Fin 2021, Profils Systèmes annonçait des investissements pour son site de production basée à Baillargues, dans l’Hérault (34).

Le spécialiste des profilés aluminium pour fabricants et poseurs de menuiseries mentionnait à l’époque un budget de 8 millions d’euros, consacré à la construction d’une d'un bâtiment de 5 000 m2. Celui intègre une nouvelle chaîne de laquage vertical, mise en route dès février 2020.

Une enveloppe au départ estimée à 13,5 millions d'euros et revue à 18 millions d’euros, a permis une nouvelle extension de 5 000 m2 supplémentaire. La structure accueille une seconde presse d’extrusion de 2 500 tonnes, qui complète la première de 2 200 tonnes installée en 2003.



Découverte en vidéo avec Aymeric Reinert, directeur général de Profils Systèmes :

Une capacité de production doublée

Autant dire que Profils Systèmes a bien avancé depuis 27 ans. De ses 3 salariés lors de sa création en 1987 et ses 4 000 m2 de locaux implantés à Baillargues en 1990, le gammiste a vu ses effectifs grimper à plus de 420 salariés en 2024, pour une usine s’étendant sur 53 000 m2. Le tout pour une capacité de production d’environ 24 000 tonnes de profilés aluminium et l’équivalent de 6 millions de m2 de produits laqués par an.

Sans compte les cinq lignes de barrettage, qui permettent une isolation thermique des profilés aluminium selon la norme QB49. Cet appareil industriel sort 550 000 barres par an.

Depuis son industrialisation dans les années 2000, Profils Systèmes cherche également à intégrer des process vertueux. En témoignent le déploiement du ferroutage pour la distribution de ses produits, ou bien les économies menées sur les ressources utilisées pour sa production (gaz, eau, électricité). D’ailleurs, sur son site de Baillargues, l’industriel a installée 18 000 m2 de panneaux photovoltaïques pour alimenter notamment les usines.

Impact carbone : des objectifs validés par le SBTi

Ces nombreux engagements ont valu au groupe mère, Coralis, de voir ses objectifs de décarbonation validés pour le Science Based Targets (SBTi). Pour rappel, il s’agit d’une initiative née en 2015 d’un partenariat entre le Carbon Disclosure Project (CDP), le Global Compact des Nations Unies (UNGC), le World Ressources Institute (WRI) et le World Wide Fund for Nature (WWF). Ladite initiative tend à accompagner les entreprises dans la réduction de leurs émissions de CO2.

Suite à une candidature déposée en août 2023, le SBTi a approuvé le 27 février dernier les ambitions de Corialis à court terme, dans le cadre l'engagement mondial de limiter le réchauffement climatique de la planète à 1,5° C par an.

« Cet engagement souligne la volonté du Groupe Corialis et de l’ensemble de ses filiales, dont Profils Systèmes, de réduire au maximum leur impact sur le climat dans l'ensemble de la chaîne de valeur », lit-on dans un communiqué du groupe. « (...) ces objectifs doivent impérativement prendre en compte les scopes 1 et 2 du Greenhouse Gas Protocol (GHG), sous peine d’être invalidés par le collectif. Le scope 3 doit également être considéré s’il représente plus de 40 % des émissions totales de l’entreprise », est-il également précisé.

Dans le détail, Corialis s’engage à diminuer ses émissions de gas à effet de serre (GES) des scopes 1, 2 et 3, de 25,5 % d'ici à 2030 par rapport à 2022. Le groupe s’engage également à augmenter l'approvisionnement annuel en électricité renouvelable de 63 % en 2022 à 100 % d’ici 2030. Alors que ses achats de billettes aluminium représentent environ 70 % des émissions de GES, Corialis promet des efforts sur ce poste.

Autant dire que Profils Systèmes semble paré face à la loi industrie verte, promulguée en France fin 2023...

Virginie Kroun

Photo de Une : Profils Systèmes