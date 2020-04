Il vous accompagne chaque jour ou presque, mais connaissez-vous toutes ses possibilités ? Panneaux, nappes, marches d’escalier... Le caillebotis métallique pressé connaît des applications quasi illimitées.

Il peut être galvanisé à chaud selon les normes EN ISO 1461 pour lui conférer une protection optimale contre la corrosion.

En inox 304 ou 316, il s'adaptera parfaitement aux exigences des industries alimentaires et chimiques, tandis que l’aluminium constituera un choix de premier ordre pour la réalisation de faux plafonds.

Fabriqué en acier corten, il devient partenaire idéal de l'architecture, du paysagisme ou encore des ouvrages d'art.



Le caillebotis pressé, c’est aussi la sécurité de vos passerelles et planchers, grâce au crantage prévenant tout risque de chute ou encore à des entraxes de maille normées PMR. Mais ce n’est pas tout : découvrez plus bas d'autres possibilités...

« Esthétisme et efficacité : les lames inclinées »

Composé de barres transversales insérées à 45° dans une structure porteuse, ce type de caillebotis est très souvent sélectionné par les architectes pour habiller les façades : solide et durable, puisque couramment fabriqué en acier S235JR selon les normes EN 10025 (assurant une production de qualité constante), il constitue un brise-soleil du plus bel effet, notamment pour les vastes constructions à usage professionnel.



Garantissant une constante diffusion des flux d’air, ce caillebotis assurera une très bonne régulation thermique des locaux, durable et économique. Outre cette utilisation répandue, le caillebotis à lames inclinées garnit volontiers les bouches de ventilation des structures souterraines.



L'astuce : vous avez le vertige ? Voici LA solution pour vos sols techniques !

« Stocker en toute sécurité »

L'alternative par excellence aux panneaux en tôle, déformables, et aux tablettes en bois, putrescibles : le caillebotis spécial rayonnage s’affranchit de ces inconvénients et offre la possibilité d’entreposer des charges uniformément réparties, à la palette ou au poinçonnement.



C'est aussi l’atout sécurité de vos zones de stockages : l’excellent maintien offert par le maillage et ses propriétés mécaniques préviennent les risques de déformation, de déséquilibre et à terme, d'éventuelles chutes accidentelles.



Enfin, la configuration du maillage autorise une très bonne évacuation de l’eau : quoi de plus frustrant que d’avoir à renouveler l’ensemble de ses panneaux de bois suite à une activation accidentelle de son système incendie ?

Le caillebotis spécial rayonnage, la solution fiable et durable pour le stockage de vos marchandises.

« Quelle solution pour le passage des véhicules ? »

Du véhicule léger au poids lourds, voire à l'aéronef ou à l'engin militaire motorisé, leurs passages répétés soumettent vos sols à de multiples contraintes mécaniques nécessitant une installation spécifique capable de les supporter.

Le caillebotis pressé lourd répond à ce besoin précis grâce à sa conception spéciale: les barres porteuses et barres dites insérantes sont beaucoup plus hautes et plus épaisses. Tout projet de ce type nécessite l'accompagnement par des ingénieurs et techniciens qualifiés d'un bureau d'études.

« Le pressé Corten : le caillebotis devient oeuvre d’art »

L'acier Corten fait partie des matériaux auto-patinés à corrosion superficielle provoquée. Il est surtout prisé pour cet aspect particulier et sa résistance aux agressions atmosphériques, essentiellement dans les domaines de l'architecture, du paysagisme, de la construction et de l'art urbain. L'oxydation de cet acier Corten se produit rapidement puis se stabilise dans le temps. Il tire son nom des deux caractéristiques principales du matériau : "CORrosion resistance and TENsile strength", soit "résistance à la corrosion et à l'étirement". Les architectes emploient tout spécialement le caillebotis en acier Corten pour la réalisation de grilles d’arbre et mobilier urbain ou pour constituer des façades brise-soleil à lame inclinée, conférant un aspect industriel aux bâtiments très tendance.

« La mise en oeuvre rapide d'un projet, clé de la réussite ! »

