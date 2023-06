Stocker en toute sécurité grâce aux caillebotis JK Technic

Le caillebotis pour rayonnage JK Technic assure une excellente rigidité et permet une meilleure visibilité des éléments stockés.

Il permet d’équiper les racks à palettes et les cantilevers en caillebotis afin de pouvoir stocker des charges plus ou moins lourdes sans forcément une reprise de la charge par les lisses. Le caillebotis métallique est une alternative de plus en plus utilisée dans ce secteur du fait de sa capacité à laisser passer l’eau expulsée par les sprinklers en cas d’incendie.