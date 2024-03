Reconnu à l’échelle nationale et internationale, JK Technic est le spécialiste du caillebotis depuis 1996 !



JK Technic propose des caillebotis en acier, inox, aluminium, corten, mi-fer, à lames inclinées, en polyester et en caoutchouc ; mais aussi des grilles de sécurité, garde-corps en polyester, marches d’escaliers, et escaliers droits ou hélicoïdaux.



Vecteur dans l’architecture contemporaine, le caillebotis est aujourd’hui un produit novateur qui permet une grande créativité dans l’esthétique d’un bâtiment moderne : brise-vue, sols industriels, brise-soleil, escaliers métalliques…



JK Technic se compose d’une force commerciale professionnelle sédentaire et itinérante dans toute la France. Cette équipe travaille en étroite collaboration avec le bureau d’études interne sur vos projets, vous conseille et vous propose la meilleure solution.



Fabrication sur-mesure et programme de stock :

Nos caillebotis sont fabriqués sur des lignes de production haute performance avec une technologie de pointe. Des contrôles sont effectués tout au long du process afin de vous garantir un produit de qualité.

La société possède l’un des plus grands stocks en Europe : plus de 200.000 m² sont dédiés au stockage de nos caillebotis standards soit plus de 1 000 références.