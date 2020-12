Donnez de la personnalité à vos projets de construction et de rénovation avec les menuiseries SWAO 100% Harmonie ! Il est aujourd’hui permis « d’habiller » sa maison aux couleurs de ses envies, avec les multiples possibilités qu’offrent les menuiseries PVC et Aluminium et les portes d’entrée. SWAO propose un large choix de couleurs, permettant d’assortir votre porte d’entrée à vos fenêtres et porte-fenêtres et d’harmoniser votre façade à l’ensemble des éléments architecturaux et du style régional environnant. 100% Harmonie de SWAO, c’est proposer d’associer sur sa façades des ouvertures dans des matériaux différents dans une même couleur et avec des esthétiques droits ou galbés qui s’harmonisent. Ne limitez plus votre imagination,… à l’intérieur comme à l’extérieur introduisez la couleur ! Vous souhaitez agrandir les volumes ? Optez pour les couleurs claires.