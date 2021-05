Contrairement à ce que l’on peut supposer, le nouveau siège social du Groupe SOPREMA tient son nom de Charles Geisen, l’arrière-grand-père de Pierre-Étienne Bindschedler, actuel Président-Directeur-Général du Groupe. Il a été baptisé ainsi par les collaborateurs de SOPREMA à l’issue d’un concours interne, en hommage au fondateur historique de cette entreprise d’origine alsacienne.

Pierre-Étienne Bindschedler a pensé le nouveau siège social du Groupe SOPREMA comme un lieu d’inspiration et de dynamisme pour les collaborateurs, un outil propice à la réalisation collective des objectifs de l’entreprise. Conçu comme un véritable lieu de vie, ce projet est l’occasion pour le PDG de témoigner très concrètement de sa volonté d’investir dans le capital de l’entreprise le plus précieux à ses yeux : les collaborateurs.



Nouvelle adresse : Rue de Saint Nazaire, 67100 Strasbourg.



Dates clés du projet :

Démarrage des travaux : novembre 2020 (durée du gros oeuvre : 12 mois).

Livraison et inauguration : automne 2022.

Localisation : au Port du Rhin, dans le quartier industriel Sud de Strasbourg, en face des locaux actuels. Cette zone portuaire est aujourd’hui le deuxième port fluvial de France, et représente un puissant moteur économique à la fois régional, national et international.



Investissement : Le projet global se monte à un total de plus de 45M d’€.



Projet architectural :

L’ensemble est composé de 3 bâtiments, dont le socle constitue le siège social avec un bâtiment principal s’élevant sur 6 niveaux ; au total environ 6 000 m2 de bureaux seront construits à destination des 270 collaborateurs.

À l’avant du siège social, se trouve un second bâtiment, en architecture « shed » qui hébergera une salle de sport de plus de 500 m2.

À l’arrière, le 3ème et dernier bâtiment, très original avec son architecture type « silo » : le restaurant d’entreprise d’une surface de 800 m2, offrant tantôt intimité, convivialité, confort ou éveil des sens aux 150 personnes (300 couverts) qu’il pourra accueillir au moment du déjeuner.

Objectif du projet : Faire du Grand Charles une référence, tant sur le plan humain qu’environnemental. Un bâtiment durable exemplaire, synonyme de sobriété énergétique et un lieu chaleureux, qui fait rimer qualité de vie et plaisir au travail.



Le Grand Charles, un lieu de jeu : Le Grand Charles est un lieu construit pour les collaborateurs SOPREMA mais ouvert sur le monde qui l’entoure. L’ensemble sera voulu tel un terrain d’expression où le collaborateur motivé et engagé pourra proposer et porter le projet qui l'anime par passion comme la photographie par exemple. Le nouveau siège accueillera également des animations à destination des collaborateurs voire d’autres salariés de la zone portuaire.



Démonstrateur de l’expertise SOPREMA en matière de construction durable : de la végétalisation pour favoriser la biodiversité tout en rafraîchissant naturellement les bâtiments et lutter contre les îlots de chaleur en passant par la fonctionnalisation des toitures (gestion de l’eau de pluie, photovoltaïque par exemple), les meilleures solutions du groupe SOPREMA seront mises en œuvre. Par ailleurs, les besoins en climatisation / chauffage / ventilation de l’ensemble immobilier seront assurés par une pompe à chaleur à haut rendement évitant toute consommation de gaz naturel… Le Grand Charles a pour objectif d’être un laboratoire d’idées pour un bâtiment performant avec un impact positif sur son environnement.



Priorité au local : dans le cadre de cet investissement important, les circuits courts ont été largement favorisés : 80% des 32 lots du projet seront ainsi réalisés par des entreprises locales. Les étanchéités des solutions SOPREMA mises en œuvre seront toutes produites par l’usine à proximité immédiate. Sont également prévus : la création de nouveaux emplois du fait de la croissance organique du groupe, le soutien et l’accueil des étudiants en formation dans la région, ou encore le renforcement des synergies avec les entreprises voisines dans le cadre du programme d’Ecologie Industrielle CLES.