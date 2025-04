Pourquoi les lanterneaux filants sont-ils idéaux pour les halls industriels ?

Les architectes et maîtres d’ouvrage doivent relever le défi d’éclairer efficacement de grands espaces intérieurs tout en garantissant durabilité et rentabilité. Les lanterneaux filants sont une solution optimale : ils maximisent l’entrée de lumière, améliorent le climat intérieur et réduisent le recours à l’éclairage artificiel. Le lanterneau filant B de LAMILUX se distingue par une combinaison intelligente d’éclairage, de ventilation et de protection incendie.

Lumière zénithale : luminosité maximale et efficacité énergétique

Les fenêtres en façade peuvent être obstruées par des bâtiments voisins, des arbres ou d’autres obstacles environnants. Les systèmes d’éclairage naturel tels que les lanterneaux filants, fenêtres de toit plat ou verrières offrent une meilleure alternative. En effet, la lumière venant du haut est trois fois plus intense que celle provenant des fenêtres de façade. Le lanterneau filant B assure une diffusion uniforme de la lumière du jour, atteignant même les zones les plus profondes des halls sans nécessiter d’éclairage artificiel supplémentaire.

LAMILUX Lanterneau filant B : une solution performante pour tout type de hall

Le lanterneau filant B de LAMILUX redéfinit les standards des vitrages de toiture de hall, alliant efficacité énergétique, sécurité et polyvalence. Grâce à sa grande surface vitrée, il permet à la lumière naturelle de pénétrer profondément dans l’espace intérieur, réduisant ainsi la consommation d’éclairage artificiel et les coûts énergétiques. Sa conception innovante assure une répartition homogène de la lumière, créant un environnement lumineux et confortable.

En outre, il intègre des fonctions avancées de désenfumage et d’évacuation thermique, renforçant la sécurité incendie des bâtiments. Fabriqué à partir de matériaux résistants et durables, il requiert peu d’entretien et garantit une longue durée de vie. Adapté aussi bien aux projets de construction neuve qu’à la rénovation, il offre des solutions personnalisées répondant aux exigences architecturales les plus variées. Des options de vitrage spécifiques permettent également une isolation acoustique efficace, contribuant ainsi à un cadre de travail optimal.

Références : des projets réalisés avec le lanterneau filant B de LAMILUX

Déjà installé dans de nombreux bâtiments industriels et commerciaux, le lanterneau filant B de LAMILUX a prouvé son efficacité en matière d’éclairage durable et performant. Chaque projet illustre la flexibilité et l’adaptabilité de cette solution.

→ Salle d’escalade d’Eisenach

Dans cette salle d’escalade moderne, quatre lanterneaux filants d’une longueur totale de 12 mètres ont été installés pour assurer un éclairage naturel homogène. Grâce à cet apport en lumière du jour, l’atmosphère est agréable et propice à la concentration des sportifs. L’intégration de systèmes de ventilation et de désenfumage garantit également la sécurité des utilisateurs, assurant une évacuation efficace de la fumée en cas d’incendie.

→ Usine Heidelberger Druckmaschinen

Dans cette usine de production, le lanterneau filant B illustre parfaitement son efficacité à la fois en matière d’éclairage et de sécurité incendie. Sur une longueur totale de 4,2 kilomètres, le système intègre 450 ouvrants de désenfumage, assurant une évacuation rapide des fumées et maintenant les voies d’évacuation dégagées en cas d’urgence. Ce projet démontre la capacité des solutions LAMILUX à répondre aux besoins des grandes infrastructures industrielles tout en facilitant leur mise en œuvre.

→ Réserve d’accessoires de l’Opéra de Hambourg

La réserve de l’Opéra de Hambourg stocke des décors et accessoires précieux qui nécessitent des conditions de conservation spécifiques. Avec une installation couvrant 173 mètres de longueur, le lanterneau filant B inonde les ateliers et les espaces de stockage de lumière naturelle, stabilisant ainsi l’environnement intérieur et limitant l’utilisation d’éclairage artificiel. Cette solution contribue à réduire la consommation énergétique tout en préservant les matériaux sensibles à la lumière et aux variations climatiques.

Ces exemples montrent comment le lanterneau filant B de LAMILUX s’adapte aux besoins spécifiques de chaque bâtiment, optimisant l’apport de lumière naturelle, la sécurité et l’efficacité énergétique.

Construction neuve ou rénovation ? LAMILUX offre la solution idéale

Que vous planifiiez la construction d’un nouveau hall industriel ou la rénovation d’une toiture existante, le lanterneau filant B s’adapte à toutes les exigences.

→ Rénovation des ouvertures de toiture existantes

Grâce à des solutions sur mesure, les ouvertures de toiture existantes peuvent être exploitées de manière optimale. Le système s’intègre parfaitement aux bâtiments existants sans nécessiter de lourds travaux de transformation. Ses dimensions flexibles en longueur et en largeur permettent des conceptions personnalisées, simplifiant ainsi tout projet de rénovation.

→ Construction neuve avec un éclairage naturel optimisé

Lors de nouvelles constructions, les lanterneaux filants peuvent être positionnés de manière stratégique afin de maximiser l’apport en lumière naturelle. L’association de l’éclairage, de la ventilation et de la protection incendie renforce non seulement la sécurité, mais aussi la durabilité du bâtiment. Les experts de LAMILUX accompagnent les maîtres d’ouvrage et les architectes à chaque étape, de la conception à l’entretien, garantissant ainsi une intégration optimale.

LAMILUX Lanterneau filant B : la solution idéale pour les halls industriels

En optimisant l’apport de lumière naturelle, le lanterneau filant B de LAMILUX permet de réduire la consommation énergétique, d’améliorer la sécurité incendie et de minimiser les coûts d’entretien. Conçu pour offrir durabilité et performance, il représente une solution clé en main pour les architectes, les planificateurs et les maîtres d’ouvrage.



Vous souhaitez en savoir plus sur le lanterneau filant B de LAMILUX ? Contactez-nous pour obtenir des conseils personnalisés !

