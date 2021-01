SOPREMA Groupe

SOPREMA conçoit et commercialise la gamme d’isolants thermiques et acoustiques la plus large du marché pour répondre à vos besoins et réaliser vos projets ! Retrouvez sous la marque EFYOS by SOPREMA : les isolants polyuréthane, polystyrène extrudé et les sous-couches acoustiques minces. Retrouvez sous la marque PAVATEX BY SOPREMA : la nouvelle offre biosourcée fibre de bois ainsi que la ouate de cellulose, la perlite et la vermiculite.