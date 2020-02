Grande annonce pour le leader de l’édition logicielle spécialisée Menuiserie, Store et Fermeture : ProDevis 8 est désormais disponible pour tous les professionnels du secteur ! Référence utilisée par 19 000 utilisateurs, le logiciel n°1 de chiffrage et de gestion commerciale va encore plus loin, toujours avec le même objectif : faire gagner du temps et simplifier le quotidien des menuisiers. Pour l’occasion, rencontre avec Brice MANNEVY, chef de marché Revendeurs au sein du Service Marketing et Communication chez ELCIA.