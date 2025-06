Initialement annoncée pour le 1er juillet, la fermeture du guichet de dépôt des dossiers pour les rénovations d’ampleur interviendra finalement dès le 23 juin, en raison d’un afflux de demandes ces derniers jours.

La fermeture du guichet de dépôt de dossiers MaPrimeRénov’ pour les rénovations d’ampleur aura lieu dès le 23 juin, et non plus le 1er juillet, comme initialement annoncé.



Selon le ministère chargé du Logement, la date a été avancée face à l’afflux de demandes, avec une centaine de dossiers déposés chaque jour depuis début juin.



Entre temps, le gouvernement a précisé que la suspension ne concernerait pas les travaux mono-gestes ni ceux concernant les copropriétés.



« L’Etat a pris ses responsabilités pour suspendre temporairement un dispositif qui est victime de son succès et qui connaît certaines fragilités. Nous avons néanmoins entendu la colère du secteur et y répondons de façon pragmatique par un maintien des mono-gestes ouverts pendant l’été », a expliqué Valérie Létard, ministre du Logement.



Lors d’une réunion avec les acteurs du secteur, le ministère a annoncé que plusieurs pistes étaient à l’étude pour réduire le risque de fraudes et recentrer les rénovations sur les passoires énergétiques.



Une « taskforce » pour lutter contre les fraudes



Concernant les fraudes, le gouvernement indique déployer une « taskforce anti-fraudes interministérielle » et prévoit de dénoncer les Accompagnateurs Rénov’ et mandataires malhonnêtes via du « name and shame ».



Ce 17 juin, deux décrets ont d’ailleurs été publiés au Journal officiel pour imposer des conditions plus strictes aux mandataires MaPrimeRénov’ et durcir les sanctions. Tout dossier de demande devra notamment être accompagné d’un extrait de casier judiciaire et d’un justificatif de trésorerie.



Afin d’éviter les devis gonflés et abus, « un référentiel de prix » va également être étudié avec la filière.



« On constate en 2025 une forte augmentation du coût des travaux par rapport à 2024 (+7 %) sur la rénovation d’ampleur, qui est sans commune mesure avec l’inflation (environ 2 %) », constate le ministère.



Le gouvernement a par ailleurs prévu d’« abonder d’environ 250 millions d’euros de recettes supplémentaires » le financement des rénovations globales en 2025, grâce au dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE).



Une nouvelle « réunion de concertation » avec la filière est prévue mi-juillet.



Par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock