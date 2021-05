TOUPRET signe le rachat de KMK Gips, fabricant polonais d’enduits en poudre et en pâte, et marque ainsi une étape supplémentaire dans son plan de développement sur les marchés internationaux.

Avec cette acquisition, le fabricant français d’enduits de préparation des fonds poursuit ses objectifs de croissance à l’international et son déploiement en Europe de l’Est, notamment en Pologne. Cette nouvelle usine permet au groupe TOUPRET d’augmenter fortement ses capacités de production et d’assurer une plus grande proximité auprès des acteurs des marchés professionnels et DIY (Do It Yourself).



Acteur important du marché polonais, l’usine KMK Gips est implantée à Kamiensk au sud de Varsovie. Cette nouvelle unité de production du groupe TOUPRET sera intégrée à l’organisation existante de TOUPRET Polska, et dirigée par Monsieur Adam KREGLEWSKI, actuellement Directeur des opérations commerciales de TOUPRET en Pologne.



" Nous sommes ravis de cette annonce et nous sommes certains que cela permettra au groupe de déployer la marque TOUPRET en Pologne où elle est déjà bien implantée et reconnue comme la marque de référence des enduits de préparation des murs. ", précise Adam KREGLEWSKI, Directeur des opérations commerciales de TOUPRET en Pologne.



Commentant cette annonce Gary HAWORTH, Directeur Général du Groupe TOUPRET, déclare : « Lors de l’ouverture de notre nouvelle usine et de notre plateforme logistique de Tigery en France en 2020, nous avions annoncé un plan stratégique important avec des investissements à hauteur de 20 millions d’euros sur 5 ans. L’acquisition de KMK Gips constitue aujourd’hui une des étapes majeures de notre plan de développement. »

