Le Groupe MILLET s’associe à VERISURE, la référence de la sécurité en France

Fabricant de menuiseries sur mesure depuis 1946, le Groupe MILLET fait aujourd’hui partie des leaders français de la menuiserie industrielle avec huit sites de production. Un succès que l’entreprise doit à la qualité de sa production, mais également à l’innovation constante qu’elle apporte à ses produits.

La société innove cette fois-ci en co-créant Verisure INSIDE, aux côté de Verisure, le leader de la sécurité reconnu aujourd’hui comme la référence de l’écosystème complet de protection pour l’habitat et surtout pour ceux qui y vivent.

MILLET et VERISURE : le meilleur de la haute sécurité désormais intégré

Intrusion, squat, détection de fumée, inondation, accident domestique : vous êtes protégés face aux grands risques du quotidien grâce au capteur intelligent Verisure INSIDE relié aux centres de télésurveillance Verisure, intégré dans le montant de vos menuiseries du Groupe MILLET.



La télésurveillance est un service opérationnel en continu grâce auquel Verisure assure depuis 30 ans la protection des familles et des biens 24h/24. Le système d’alarme installé chez le particulier ou le professionnel est connecté en permanence et de façon sécurisée avec ses centres de télésurveillance. En moins de 60 secondes1, l’alerte est prise en charge par les experts, ils analysent la situation et préviennent les forces de l’ordre2 ou les services d’urgence via une ligne dédiée. Véritable écosystème, la solution Verisure allie technologie et intervention humaine.



Positionné dans l’encadrement d’une fenêtre Millet avec un aimant dans l’ouvrant, le détecteur de chocs et d’ouverture, grâce à ses capteurs de vibration, détecte l’intrus avant même qu’il n’entre. Lorsque le système d’alarme est activé en mode nuit, le détecteur de chocs et d’ouverture protège les habitants même lorsqu’ils sont dans leur maison. En effet, 1 cambriolage sur 3 se déroule alors que quelqu’un était présent dans le logement ciblé3.



Découvrez l’alarme sur mesure Verisure Inside intégrée dans vos menuiseries, entièrement adaptée à votre logement et vos besoins en matière de sécurité.

*1 Statistique interne : 90% des alarmes ont été prises en charge en moins de 60 secondes entre janvier et décembre 2019, après réception du signal par notre centre de télésurveillance.

*2 Après levée de doute avérée, conformément aux conditions de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure.

*3 Observatoire de la sécurité des foyers 2019 – Covéa, Verisure, Saretec.