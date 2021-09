OKNOPLAST s'associe au CSTB et valorise la mise en oeuvre des fenêtres auprès de ses clients

Une Certification de Service basée sur la formation du personnel de mise en oeuvre pour un gage de qualité. Souhaitant plus que tout accompagner ses clients sur le volet de la formation, OKNOPLAST s’est associé au CSTB – Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - afin d’offrir à ses partenaires premium l’accès à la Certification « QB service pose de fenêtres ».

Les certifications du CSTB ont pour vocation première de valoriser la qualité sur le marché. « Ceci en premier lieux aux yeux des professionnels, mais aussi avec pour objectif de sensibiliser les particuliers sur le gage de qualité et de sécurité supplémentaire dont ils bénéficieront en choisissant un partenaire revendeur disposant d’une certification CSTB » comme l’évoque Romain Somet, directeur commercial OKNOPLAST.



Forcé de constater que plus de 50% de la non-qualité révélée sur les chantiers en France est la conséquence d’une mauvaise mise en oeuvre, OKNOPLAST souhaitait plus que tout accompagner ses clients sur la valorisation de leurs compétences et expertises qui ont loué notre confiance. Les particuliers auront ainsi la garantie de choisir une entreprise fiable, qui dispose de personnel formé régulièrement aux règles de l’art, dont les compétences sont évaluées et dont l’organisation est auditée par le CSTB.

Une démarche volontaire de l’entreprise

Les Partenaires Premium OKNOPLAST ont tous été conviés à l’occasion du salon Equipbaie, qui se déroulait à Paris du 21 au 24 septembre 2021, pour venir assister à une présentation de ce nouveau partenariat. Au cours de cette rencontre avec les équipes du CSTB, 2 axes d’accompagnement de la certification QB Service pose de fenêtres ont été présentés : la formation des équipes de pose et le diagnostic de l’organisation interne pour assurer la qualité de service. L’objectif est de venir accompagner les différents corps de métier afin d’avoir une organisation harmonieuse et équilibrée. En accédant à cette certification, nos partenaires premium auront toutes les cartes en main pour valoriser leur entreprise et les compétences de leurs collaborateurs.



OKNOPLAST est fier d’être parmi les premiers réseaux à entamer cette démarche de certification en France. Tous les partenaires premium OKNOPLAST seront ainsi accompagnés dans ce programme au cours de l’année 2022, ainsi que chaque nouvel arrivant.

Photo à la une : Présentation du partenariat OKNOPLAST x CSTB au salon Equipbaie – Métalexpo 2021

