Sebach : quelles nouveautés à venir sur le salon Batimat ?

L’entreprise Sebach, présente à Batimat, profitera du salon qui se tiendra à Paris Expo Porte de Versailles pour présenter ses dernières innovations en matière de solutions sanitaires mobiles. Le salon se déroulera du 30 septembre au 3 octobre 2024.

Il faudra bien compter sur Sebach pour Batimat, le salon professionnel de la construction. L’entreprise, spécialisée dans les solutions sanitaires mobiles adaptées aux besoins spécifiques des chantiers, des sites industriels ainsi que des événements, sera présente Porte de Versailles à Paris du 30 septembre au 3 octobre 2024.

Sur son stand (Hall 7.2 - H030), Sebach présentera un ensemble de solutions dont la vocation est d’améliorer l’hygiène et les conditions de travail dans les métiers de la construction.

À quelles nouveautés doit-on s’attendre ?

On retrouvera notamment parmi ces nouveautés le Top San No Touch, la première cabine de toilette chimique mobile étudiée pour garantir un haut niveau d’hygiène. Son tapis en acier à bande tournante avec raclette est supposé garantir une étanchéité totale du réservoir à effluents pour une propreté optimale. L’activation de la chasse d’eau se fait sans contact pour protéger au mieux l’utilisateur contre les bactéries et les virus. Par ailleurs, cette nouvelle solution ne nécessite aucun raccordement aux réseaux d’eau, d’assainissement ou d’électricité.

Sebach dévoilera également sa nouvelle Base-vie mobile, une solution incontournable sur les chantiers extérieurs. Celle-ci offre une solution complète avec WC, lave-mains, armoires, table à manger et coin cuisine pour assurer aux collaborateurs une pause déjeuner confortable et abritée. Équipée d’une alimentation électrique 220 V 16 A/h, cette base-vie peut accueillir jusqu’à six personnes.

La Cabine WC sur remorque fera également partie des nouveautés présentées sur Batimat. Aisément déplaçable, cette cabine sanitaire a été conçue pour répondre aux besoins quotidiens dans un contexte d’itinérance, particulièrement sur les chantiers de courte durée. Elle est équipée d’un WC autonome en plus d’un ou deux lave-mains avec distributeurs de savon.

Les projecteurs seront également portés sur le Modulaire 14 WC. Ce dernier, qui, comme son nom l’indique, peut accueillir jusqu’à 14 usagers, fait jusqu’à six mètres de long.

Nommée « Top Innovator » 2023 en Allemagne, Sebach France prévoit d’enrichir sous peu son offre de services clé en main ainsi que son catalogue d’innovations telles que les cabines antibactériennes ou 100 % recyclables en filets de pêche, ou autres cabines mobiles particulièrement adaptées au secteur du BTP.

Une volonté de s’ancrer davantage sur le territoire français

La présence de Sebach sur Batimat intervient alors que l’entreprise a entamé une accélération sans précédent de son développement en France. Une décision motivée en partie à la suite de son rachat par le groupe allemand TOI TOI au printemps 2022. Cette stratégie de développement sur le sol français passe notamment par la structuration et l’accroissement de 30 % de son réseau d’agences et de ses effectifs à l’horizon 2025.

Sebach France, dont le siège se trouve à Nîmes, s’appuie aujourd’hui sur une centaine d’employés, 10 agences régionales - dont trois récemment ouvertes à Buc, Langon et Genay - et une dizaine de concessionnaires pour fournir à ses clients un service de proximité et une prestation complète. Par ailleurs, deux nouvelles agences ouvriront leurs portes sur le territoire français d’ici fin 2024.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Sebach