Powerdeck+, un isolant thermique performant pour les toits-terrasses

Fabriqué à Bourges, au cœur de la France, Powerdeck+ est le panneau thermique support d’étanchéité qui combine légèreté et fort pouvoir isolant. Rapide à mettre en œuvre, il s’adapte à tout type de construction, en neuf ou en rénovation.

Powerdeck+, un faible poids pour une haute efficacité thermique

Powerdeck+ est un isolant thermique spécifiquement conçu pour l’isolation des toitures-terrasses, bac acier ou bois. Avec son nouveau lambda de 0.022, il offre une meilleure performance thermique. Cette solution d’isolation donne également la possibilité de pose en 2 lits jusqu’à 280mm permettant d’atteindre un R=12.7m².K/W.



Grâce à son âme en mousse de polyuréthane ultra-isolante, Powerdeck+ est plus performant qu’un isolant classique et également plus léger. Un panneau de 110mm à une masse surfacique de 3,50 Kg/m² pour une valeur R = 5,00 m².K/W. Ce faible poids le rend ainsi incontournable lors de travaux de rénovation des toits-terrasses. Il peut également être adapté à tout type de construction neuve.

Une isolation thermique adaptée aux ERP, rapide à mettre en œuvre

Avantage unique, Powerdeck+ dispose d’une fiche de domaine d’emploi du LNE autorisant la pose directe sur la TAN sans écran thermique dans les Etablissements Recevant du Public (ERP). Cette mise en œuvre visée par une ATEx est conforme à la règlementation AM8 et son Guide d’emploi des isolants dans les ERP.



La durée du chantier s’en voit donc réduite ce qui permet de d’économiser sur les coûts, tout en respectant la règlementation incendie. Ses bords feuillurés à partir de 80mm offre une finition sans pont thermique et permet d’améliorer la performance énergétique du bâtiment.

Un isolant idéal pour vos toitures végétalisées ou systèmes photovoltaïques

Powerdeck+ est parfaitement adapté aux toitures végétalisées ou équipées de panneaux photovoltaïques.



Son très faible poids ne contribue pas à charger la charpente et les structures du bâtiment. Il permet en outre d’envisager la pose de panneaux photovoltaïques dans le cadre de travaux de rénovation sans renforcement de la charpente existante.



Panneau isolant support d’étanchéité de classe C de compressibilité, Powerdeck+ assure une performance durable et une excellente résistance à la compression, même dans des conditions qui nécessitent un accès régulier à la toiture pour des raisons de maintenance notamment.