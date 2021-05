À l’écoute des tendances, Toshiba Solutions de Chauffage & Climatisation va plus loin en lançant son nouveau mural HAORI, qui se démarque plus que jamais grâce à un design et un concept unique. Doté d’une façade de finition personnalisable, l’unité intérieure devient un élément de décoration qui donne une nouvelle dimension à chaque intérieur.

HAORI combine innovations et performances avec une faible consommation énergétique et une efficacité énergétique jusqu’à A+++ en chauffage et rafraîchissement. Équipé des dernières technologies Toshiba, tant en matière de filtration de l’air, que de silence de fonctionnement, le nouveau mural HAORI apporte un confort inégalé été comme hiver.

Ce système de chauffage réversible permet de répondre à tous types de projets avec 3 tailles d’unités intérieures disponibles (10, 13 et 16), couvrant des puissances allant de 2,5 à 4,6 kW en mode froid et 3,2 à 5,5 kW en mode chaud, compatible monosplits et multisplits. Il est ainsi possible d’assurer des conditions de vie confortables dans des pièces pouvant atteindre 40 à 50m².

Ses atouts

Design unique et innovant

Véritable objet de décoration, le mural HAORI dispose d’un habillage à texture textile de haute qualité. Proposé dans des couleurs chaudes et décoratives, il répond aux tendances du moment (gris clair, gris anthracite, bleu pétrole, marron chocolat…).

Sa forme incurvée et moderne facilite son intégration dans toutes les ambiances de vie avec discrétion et élégance.

Architectes, agenceurs, designers et architectes d’intérieur peuvent résolument laisser libre cours à leur créativité !



Efficacité énergétique

Jusqu’à A+++ (en chauffage et en rafraîchissement) en version monosplit, grâce à la combinaison des technologies de pointe Toshiba : compresseur DC Twin-Rotary et régulation Hybrid Inverter.



Qualité de l’air intérieur

Filtration haute efficacité avec sa fonction Ioniseur Plasma permettant de capturer les particules contaminées dans l’air, ses filtres Toshiba “Ultra pure”, sa batterie hydrophobe et sa fonction autonettoyante, qui assurent un air sain, empêchant l’accumulation d’impuretés et permettent de réduire humidité et mauvaises odeurs.



Confort unique

Nouveau concept de diffusion de l’air « HADA » à effet orienté vers le plafond afin d’éviter les flux d’air directs sur les utilisateurs.



Silence de fonctionnement

Silence absolu de l’unité intérieure avec seulement 19 dB. L’unité extérieure affiche les niveaux sonores les plus bas du marché et dispose également d’un mode silence pour les abaisser encore plus.



Pilotage simplifié

Nouvelle télécommande noire brossée haut de gamme qui bénéficie d’un nouveau design, grand écran, affichage rétro-éclairé, fonctionnalités avancées.

Pilotage wifi intégré pour un pilotage depuis smartphone ou tablette. Compatibilité avec les assistants vocaux pour un pilotage à la voix.



Mise en œuvre facilitée pour les installateurs

Panneau frontal entièrement amovible pour permettre un accès ultra-simplifié lors du raccordement.