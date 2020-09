L’église néo-romane De Petrus, à Vught aux Pays-Bas, a été préservée d’une démolition et transformée en un espace multiculturel monumental à l’initiative de la ville et de la fondation De Petrus. Cette mue architecturale impressionnante a été entreprise par l’agence Molenaar & Bol & vanDillen Architecten.

Son objectif prioritaire était d’accroître la superficie de l’édifice, sans le dénaturer, afin d’accueillir une bibliothèque, un musée, un café et une boutique. Elle a ainsi imaginé une mezzanine qui se tisse autour des piliers de la structure pour préserver la verticalité originelle de l’église*. Accrochant le regard dès le seuil franchi, ce plancher aux lignes fluides et ondulantes a pu être créé grâce au plafond monolithique ELEGANZA de KNAUF ARMSTRONG installé en sous-face. Au-delà du design, cette solution innovante a permis de résoudre des problématiques techniques liées à l’acoustique de cet espace spécifique et à l’intégration des réseaux.



* Le plancher existant a été totalement détruit pour y enfoncer des pieux. Un béton a ensuite été coulé sur ces pieux afin de servir de base pour la construction en acier, recouverte de poutres en bois avec un voligeage.

Élégance des lignes

La finition sans joints apparents d’ELEGANZA offre une esthétique lisse, épurée et raffinée. Elle assure une continuité avec le haut de la mezzanine et les escaliers pour une harmonie d’ensemble. Ajustables, ses panneaux épousent les lignes voluptueuses de ce lieu sacré. D’un blanc éclatant et finement texturé, ELEGANZA confère une identité moderne qui contraste avec le caractère traditionnel de l’église. Sa réflexion à la lumière de 81 % renforce l’illumination naturelle obtenue par les vitraux et renforce la sensation d’espace.

Une harmonie des sons

Dans cette église aux nouveaux usages, la mise en oeuvre d’un plafond acoustique était essentielle pour optimiser le confort des différents publics. La performance d’absorption de classe A (0.95 αw) d’ELEGANZA atténue les bruits de fond indésirables engendrés par les temps de réverbération plus importants sous les grandes voûtes. Elle favorise ainsi la qualité d’écoute et de concentration, indispensable dans la bibliothèque et le musée par exemple. Un gage de sérénité et de quiétude !

Intégration des réseaux

Le panneau ELEGANZA, d’une épaisseur de 25 mm, permet d’intégrer aisément et en toute discrétion les réseaux de chauffage et les éclairages. Une fois l’ossature DGS mise en place, les plafistes ont fixé les panneaux de grandes dimensions 2 400 x 1 200 mm. Ils ont ensuite recouvert les joints d’enduits de finition puis ont pulvérisé, à la machine, l’enduit acoustique Silent Plaster afin d’obtenir un visuel soigné.

Crédits photos : KNAUF ARMSTRONG

Photographes : Marcel van Hoorn - Eisma Media