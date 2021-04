Les propriétés des menuiseries extérieures Schüco, leader sur les enveloppes de bâtiment innovantes (fenêtres, vérandas, portes, baies vitrées, volets…) sont reconnues : isolation acoustique et thermique, antieffraction, résistance aux intempéries, tenue au feu… Mais, pour cette dernière performance sécuritaire, un marquage CE, entré en vigueur en 2016, a été rendu obligatoire dès 2019 ; rendant impossible, sans lui, toute réponse à des appels.

SCHUCO accompagne ses partenaires dans leur quête de ce sésame

Schüco dispose d'une gamme complète de solutions 100% aluminium avec des solutions de vitrage certifiées Sécurité Incendie (stables et étanches aux gaz de combustion, aux fumées et aux flammes, ces menuiseries constituent également un véritable bouclier thermique évitant (durant une heure) la propagation de la chaleur. Cette prouesse leur permet d'obtenir le classement « EI » suivant la norme européenne). Ainsi, les clients de Schüco (fabricants / installateurs), qui répondent aux demandes des entreprises, écoles, hôpitaux et lieux publics avec des portes coupe-feu par exemple, savent pouvoir compter sur des produits de qualité hautement techniques. Mais, depuis l'obligation du nouveau marquage CE, le classement EI, tout comme les classements E / EW, ne suffisent plus pour permettre la vente des solutions anti-feu.



Pour accompagner les partenaires experts Feu de son réseau1, Schüco, qui a anticipé dès 2017 cette obligation de marquage CE, leur propose un accompagnement dédié et une prise en charge du dossier technique. Une économie de temps et d’argent appréciable pour ses partenaires, puisqu’ils ne règlent que l’audit final effectué par Efectis2.



« Nos partenaires s’équipent et se forment pour obtenir ce marquage, véritable sésame pour le développement de leur business. Il nous semblait incontournable de les accompagner dans cette démarche tant sur le plan formation/conseil que sur le plan financier, puisque nous prenons en charge une partie des frais de dossier lors de la première année de candidature. Ensuite, nous continuons à accompagner nos partenaires notamment en couvrant partiellement les dépenses inhérentes au renouvellement annuel de leur certification. » Éric Ortoré, Chef de marché produits de sécurité et portes chez Schüco SCS France

Quelles sont les conditions d’obtention du marquage ?

Le premier prérequis est celui de l’équipement de l’entreprise : l’expertise-feu s’appuie sur les compétences d’un BE (bureau d’études) intégré qui détermine chaque étape d’un projet anti-feu. Pour concevoir les menuiseries adaptées, les techniciens du BE tiennent compte de l’environnement, du fonctionnement de la porte et de sa serrurerie spécifique, ils s'appuient sur les rapports de classement.



Ensuite, les ateliers de ces entreprises doivent disposer d’un centre d’usinage qui garantit la qualité de la réalisation.



Enfin, le savoir-faire de l’expert-feu est vérifié sur chaque étape de sa fabrication, depuis le chiffrage jusqu’à l’emballage et la mise en palette des produits finis.



Le cadre normatif, délivré par le laboratoire Efectis, est mis en pratique dans les ateliers des partenaires. Le gammiste forme ses adhérents avec des webinaires et des cours en présence et organise une réunion mensuelle de suivi (ces cours et réunions, compte tenu de la pendémie actuelle, se font actuelement en virtuel). Les neufs premiers adhérents que Schüco a sélectionné ont joué un rôle pilote pour le développement de son « réservoir » d’experts sur tout le territoire. Ces partenaires ont ensuite géré, eux-mêmes, l’audit qui constitue la seconde partie de la procédure dans laquelle ils s’étaient engagés.



Aujourd’hui 4 entreprises partenaires du Réseau Experts Feu de Schüco ont obtenu le marquage CE le but étant de passer à 15 d'ici fin 2021 et d'en compter, d'ici 2023 / 2024, 25 au sein de son réseau.



« Faire partie de notre Réseau Experts Feu, au-delà de l'aide que nous apportons dans le cadre de ce marquage CE devenu obligatoire, c'est s'assurer de bénéficier de la force d'un groupe, de retours d'expériences et partages de savoir-faire, de formations et de conseils, d'opportunités business plus importantes... Quant à nous, nos partenaires nous font remonter, entre autres, les réalités terrain indispensables pour toujours mieux innover dans le sens des tendances actuelles et anticiper celles à venir. » Éric Ortoré, Chef de marché produits de sécurité et portes chez Schüco SCS France

(1) Pour faire partie du Réseau Experts Feu Schüco, créé en 2018 en anticipation de l’obligation du marquage CE, plusieurs conditions doivent être remplies. Parmi les pré-requis incontournables, le partenaire ne doit fabriquer que des produits aluminium feu 100% Schüco, et s’engager à faire les démarches nécessaire à l’obtention du marque CE anti-feu. En parallèle, le Partenaire doit disposer d'un BE ainsi que d'une zone de fabrication adaptée et d'un banc d'usinage.



(2) Efectis est une tierce partie indépendante en charge de l’évaluation de la performance au feu des produits, systèmes ou ouvrages. À petite ou à grande échelle, du matériau à l’ouvrage en passant par le produit de construction, issu de 70 années d’expérience, Efectis est en mesure d’apprécier et de qualifier la performance feu des produits , systèmes ou ouvrages, quel qu’en soit le domaine (nucléaire, transport, habitation, infrastructure, tunnel, immeuble de grande hauteur, site industriel et entrepôt, bâtiment de bureaux), et quelle que soit sa performance (résistance au feu, réaction au feu, systèmes d’extinction, équipements…).