SCHUCO INTERNATIONAL

Basée au Perray-en-Yvelines, Schüco International S.C.S conçoit et commercialise des systèmes pour fenêtres, portes et façades. Schüco France est une filiale du groupe Schüco (Allemagne) qui compte environ 4 750 collaborateurs dans le monde et se positionne comme un acteur majeur en matière de services et d’innovations techniques. Outre ses produits écoresponsables destinés aux marchés résidentiels et non résidentiels, Schüco, spécialiste de l’enveloppe du bâtiment, conseille et propose ses solutions digitales à toutes les étapes d’un projet de construction – depuis l’idée originale jusqu’à la conception, la fabrication et l’installation.



À ce jour, ce sont près de 12 000 fabricants, promoteurs, architectes et investisseurs du monde entier qui travaillent avec Schüco. Rappelons que le groupe est présent dans 80 pays et a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 1,460 milliard d’euros.



Plus d’informations sur notre site : www.schuco.fr