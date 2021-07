Les applications de la clôture Zenturo : découvrez notre nouvelle vidéo

Regardez la vidéo de conseil de notre mascotte Ben. En moins de 4 minutes vous apprendrez et découvrirez tous les avantages liés à l'utilisation d'un panneau Zenturo.

Les panneaux Zenturo sont disponibles en deux dimensions de mailles pour des applications multiples tels que le DIY, le mur gabion, le treillis support pour plantes grimpantes, la clôture personnalisée, la clôture pour chat, et plus encore - les possibilités sont vraiment infinies.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Dans ce cas, cliquez de suite sur notre vidéo, découvrez l'installation du Zenturo en pente en Bretagne et les panneaux remplis avec des lamelles d'occultation pour donner à votre jardin plus d'intimité et tenir à distance ces voisins indiscrets !



Vous découvrirez également d'autres idées d'application y compris comment notre client a créé une jardinière occultante (un super moyen de créer de l'intimité sur votre balcon ou terrasse ou de maintenir la croissance de vos tomates cerises - la gourmandise parfaite pour vos apéros).

Que pensez-vous de notre clôture pour chat ?

Un grand merci à Laura qui a trouvé le système anti-évasion parfait en utilisant un panneau Zenturo Classic. Pendant l'été, faire un courant d'air pour se rafraîchir est indispensable, cependant ouvrir les portes et les fenêtres peut inciter votre animal de compagnie (chien ou chat par exemple) à s'échapper. Pour y remédier, la solution existe: un panneau Zenturo avec des pixels. Il est facile à installer dans la feuillure de la porte, tout en y ajoutant une touche sympathique qui enchantera aussi bien les visiteurs que les animaux.

Et que pensez-vous de notre mur Gabion Zenturo ?

Avez-vous déjà rêvé d’un beau mur attrayant? Si c’est le cas, vous allez adorer notre mur Gabion Zenturo - robuste, attrayant et facile à installer. Les murs gabion Zenturo peuvent s’adapter à tous les styles d'architectures, de l’ancien au moderne, pour les clôtures courtes ou longues. Imaginez un mur avec de la pierre translucide mélangée avec des pierres de lave et de la lumière bleue. Notre client a récemment créé cela avec un effet étonnant - avez-vous aussi créé un mur gabion magnifique? Envoyez-nous vos photos, et nous verrons ce que nous avons dans le placard à goodies Betafence pour vous remercier.

Treillis Zenturo pour plantes grimpantes

Avez-vous déjà eu l’impression que votre plante ne poussera jamais parce que le support de maintien n’était pas assez robuste ? Les panneaux Zenturo peuvent servir à cette application aussi ! Une structure en bois va casser dans quelques années et vous devrez couper votre merveilleuse plante.



Avec le treillis Zenturo, nous avons la solution. Grâce à un système de fixation spécifique appelé Panofix, vous pouvez fixer votre panneau à un mur, permettant un espacement entre le mur et le treillis. Cela permet à votre plante de grimper naturellement de chaque côté de votre panneau, enlaçant le fil. Vous pouvez également clipser des pixels, pour un design attrayant, en attendant que votre plante recouvre le treillis entièrement.

