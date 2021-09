HoriZen® Prime : une solution brise-vue moderne et écologique

Betafence lance une nouvelle gamme de clôtures brise-vue en bois composite Horizen® Prime, destinée à protéger ses utilisateurs des regards indiscrets tout en leur permettant de conférer à leur maison ou terrasse une touche d’originalité et un design contemporain. Facilement personnalisable, la clôture Horizen® Prime permet à l’utilisateur d’exprimer toute sa créativité.

Composée de kits de planches à emboîter grâce à un système à rainure et languette, Horizen Prime permet d’associer différents types de planches et de couleurs pour obtenir une clôture unique. D’autres planches de son choix d’une épaisseur de 20 mm peuvent être utilisées pour une clôture sur-mesure. Le kit qui comprend les profils supérieurs et inférieurs en plus des planches composite, est facile à installer, en faisant simplement glisser les planches dans l’ouverture latérale des poteaux aluminium.



Ces derniers sont fournis avec un capuchon portant le logo Betafence et existent en 3 longueurs selon le type de pose qu’on souhaite effectuer : à sceller, sur platine ou en redan à sceller. Ainsi, la clôture Horizen Prime s’adapte habilement à toutes les contraintes du terrain, qu’il s’agisse d’un sol standard, d’une dalle béton, d’un muret ou d’une pente.

Des accessoires viennent compléter l’ensemble, tels qu’une plaque en plastique pour recouvrir la platine et s’assurer ainsi une finition soignée, des jambes de force pour les endroits exposés au vent, un profil en U pour relier la clôture à un mur ou à un poteau de portail, ainsi que deux modèles de planches décoratives ajourées en acier inoxydable, pour donner une touche de légèreté et de modernité à la clôture.



Horizen Prime peut également être associée à des portails pivotants simples ou doubles, proposés séparément, pour un ensemble cohérent et harmonieux. Disponibles avec un remplissage identique à la clôture ou bien fournis uniquement avec le cadre pour les utilisateurs qui souhaitent y intégrer leur propre remplissage, les portails pivotants Horizen Prime peuvent être posés sur platine ou à sceller et sont fournis avec des accessoires en acier inoxydable de grande qualité (serrure, cylindre, poignées, gâche, charnières) qui garantissent une esthétique irréprochable.

En faisant le choix du système de clôture Horizen Prime et des portails assortis, vous bénéficiez d’un produit à longue durée de vie, garanti 10 ans et demandant peu d’entretien, et grâce à sa composition à 98% de matériaux recyclés et recyclables, vous faites également un geste en faveur de l’environnement.



Découvrez dès à présent Horizen Prime sur notre site internet Betafence et trouvez le revendeur le plus proche de chez vous.

Pour en savoir plus exit_to_app