Le Groupement Actibaie annonce la nomination d’Alban Lefeuvre au poste de responsable métier. Une arrivée stratégique pour accompagner les professionnels des fermetures dans les mutations techniques et environnementales du secteur.

Diplômé en ingénierie et en mécanique des matériaux, Alban Lefeuvre a débuté sa carrière chez Hilti en tant qu’ingénieur structure. Pendant plus de trois ans, il a accompagné entreprises et prescripteurs dans l’adoption de solutions techniques innovantes et conformes aux normes.

Depuis le 26 mars 2025, il a rejoint le Groupement Actibaie avec pour mission de renforcer l’accompagnement technique des adhérents. Son rôle s’articule autour de plusieurs axes : conseil, formation, veille réglementaire, normalisation et animation de groupes de travail.

« J’ai vraiment à cœur de vulgariser et partager les enjeux techniques et réglementaires pour que, collectivement, nous puissions relever les défis de transitions nécessaires à l’habitat », souligne-t-il.

Avec cette nomination, le Groupement Actibaie affirme sa volonté de faire des protections solaires, portes, portails et volets des solutions incontournables d’adaptation au changement climatique. L’expérience et la vision d’Alban Lefeuvre viendront ainsi nourrir les réflexions et positions du groupement pour un habitat plus durable et résilient.

Par Jérémy Leduc

Photo de Une : Alban Lefeuvre - FFB Actibaie