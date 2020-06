Qu’ils soient tout métal ou à lacettes, en plus de leur design haut de gamme, ils gèrent finement l’apport de lumière, participent à l’isolation thermique été comme hiver et constituent une barrière sécuritaire pour l’habitat.

Leurs lames orientables, réglables et repliables, permettent de gérer efficacement les apports thermiques et lumineux dans la pièce, limitant le recours au chauffage en hiver et à la climatisation en été. Ils participent ainsi aux performances énergétiques de l’habitat.



Conçus comme des éléments à part entière du décor extérieur de la maison, ils sont particulièrement adaptés aux architectures contemporaines dotées de larges baies vitrées. Ils sont disponibles sur-mesure en 21 coloris pour le modèle Tout Métal et 25 coloris pour le modèle à lacettes qui s’harmonisent avec tout style de façade. Leur importante capacité dimensionnelle s’adapte à de nombreuses configurations en termes de largeur et de hauteur.

Brise soleil orientable à lacettes : l'élégance déclinée en 25 couleurs et des fonctionnalités exclusives

Ce modèle permet un contrôle précis de l’énergie solaire. Il est équipé d’un caisson en acier galvanisé et de lames aluminium munies de lacettes de relevage résistantes aux UV et aux intempéries et d’une échelle d’orientation.

Il est disponible en deux styles de lames : des lames de 80 mm galbées à bords ourlés et des lames de 90 mm en Z avec joint d’occultation anti-bruit et isolant offrant davantage d’assombrissement.

Sa configuration maximale couvre jusqu’à 15 m² par store avec des dimensions maxi de 4 540 mm de large et de 4 660 mm de haut.

Il bénéficie de fonctionnalités exclusives :

Le système de détection d’arrêt sur obstacle Sécurisoft ® qui assure la protection des personnes et garantit la durabilité du store.

qui assure la protection des personnes et garantit la durabilité du store. La descente inclinée des lames qui évite de plonger la pièce dans l’obscurité lors de la descente du tablier et garantit l’esthétique uniforme en façade.

qui évite de plonger la pièce dans l’obscurité lors de la descente du tablier et garantit l’esthétique uniforme en façade. Le mode de descente lente des lames qui permet un pilotage facile de l’orientation des lames.

qui permet un pilotage facile de l’orientation des lames. La motorisation du BSO à lacettes est compatible avec le système de programmation Well’com® Franciaflex qui permet un pilotage distant et scénarisable du brise soleil et de mieux maîtriser les consommations d’énergie.

Brise soleil tout métal : la polyvalence et la sécurité en 20 coloris

Entièrement métallique, ce modèle associe trois avantages : la protection solaire, l’obscurcissement total et la sécurité.

Le BSO tout métal offre un excellent coefficient de protection solaire. Résistant et confortable, ses lames d’une largeur de 90 mm ont une forme conçue pour résister à la flexion et sont munies de joints anti-bruit. Les lacettes métalliques et les câbles d’espacement incorporés aux coulisses assurent à la fois le déploiement, l’orientation et le verrouillage du tablier.

Grâce à la forme des lames et des coulisses étanches, en position fermée, le tablier de lames apporte une occultation maximale.

Côté sécurité, il est équipé d’un système d’entrainement logé dans les coulisses, qui bloque automatiquement la remontée des lames et empêche toute intrusion par l’extérieur.

Disponible en 20 coloris contemporains, il peut couvrir une surface maximale de 6,5 m² par store avec une largeur maxi de 2 540 mm et une hauteur maxi de 4 590 mm. La descente inclinée des lames qui évite de plonger la pièce dans l’obscurité lors de la descente du tablier et garantit l’esthétique uniforme en façade.

La motorisation du BSO tout métal est compatible avec le système de programmation Well’com® Franciaflex qui permet un pilotage distant et scénarisable du brise soleil et de mieux maîtriser les consommations d’énergie.

