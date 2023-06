Les engagements de Recticel Insulation en faveur du Développement Durable

Recticel est un pure player de l’isolation qui se concentre sans relâche à lutter contre le changement climatique.

Grâce à une gamme complète de produits de haute qualité, Recticel contribue à la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Des objectifs clairs

Recticel s’est fixé deux échéances pour atteindre le Net Zéro (Zéro Carbone) :

Devenir Net Zero d’ici 2030 en Scopes 1 et 2 : Pour rappel, le scope 1 concerne les émissions directes de gaz à effet de serre. Il regroupe les émissions de gaz à effet de serre directement liées à la fabrication du produit. Le Scope 2 concerne les émissions indirectes liées à la consommation d’énergie nécessaire à la fabrication des produits. Ce sont des émissions liées à la consommation d’énergie secondaire.

: Pour rappel, le scope 1 concerne les émissions directes de gaz à effet de serre. Il regroupe les émissions de gaz à effet de serre directement liées à la fabrication du produit. Le Scope 2 concerne les émissions indirectes liées à la consommation d’énergie nécessaire à la fabrication des produits. Ce sont des émissions liées à la consommation d’énergie secondaire. Devenir Net Zero d’ici 2050 en Scope 3 : Pour rappel, le Scope 3 vise les autres émissions indirectes liées à l’activité d’une entreprise. Il regroupe toutes les autres émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas liées directement à la fabrication du produit, mais à d’autres étapes du cycle de vie du produit (approvisionnement, transport, utilisation, fin de vie…)

Une feuille de route pragmatique

Pour valider cette feuille de route, une batterie d’actions, de partenariats et d’engagements est mise en place :

Une approche SBTi

Recticel a renforcé son engagement en rejoignant l’initiative Science Based Targets (SBTi) . Cette initiative mondiale encourage les actions concrètes en permettant aux organisations de fixer des objectifs de réduction des émissions fondés sur la science du climat. SBTi validera la feuille de route de Recticel pour devenir une entreprise Net-zéro d’ici 2050.

Une transparence de l’impact Carbone des panneaux en mousse rigide (PIR)

Recticel transmet en toute transparence l’impact de ses solutions via des FDES individuelles. Mais également via une étude comparative réalisée par le Bureau d’étude indépendant New Energy. Cette étude démontre un meilleur impact carbone du PIR comparé à la laine de roche sur l’ensemble du cycle de vie (Études menées sur deux cas concrets de construction bois et métal).

Des solutions qui répondent aux exigences de la RE2020

Recticel s’engage à travailler sur sa consommation et sa production d’énergie.

Exemplaire de cet engagement, l’usine de Bourges a déjà mis en place plusieurs actions pour réduire l’énergie consommée :

Le monitoring et analyse de la consommation d’énergie en temps réel, accessible à tous les collaborateurs et collaboratrices du site.

L’optimisation du four d’emballage.

Le remplacement en 2023 de l’ensemble des luminaires actuels par des luminaires LED avec système intelligent.

Une étude est en cours pour l’installation de systèmes de production d’énergie solaire autonome.

La revalorisation des déchets de chantier

Recticel s’est engagé dans une coopération avec l’éco-organisme du bâtiment VALOBAT pour la collecte des déchets de chantiers (REP PMCB).

Prochaines étapes :

Travailler avec l’industrie pour organiser le recyclage des déchets (selon les Objectifs du gouvernement : 4% de taux de réemploi et 45% de taux de recyclage à horizon 2027).

Faire évoluer les systèmes de pose des isolants sur chantier afin d’en faciliter le recyclage et/ou le réemploi.

Des solutions durables et éco-conçues

Les panneaux d’isolation en polyuréthane affichent une durée de vie de 50 ans (FDES). Leur performance d’isolation reste fonctionnelle pendant toute leur durée de vie.

Recticel intègre les principes d’éco-design dès la conception des produits mais aussi dans les recommandations pour leur mise en œuvre : accompagner la maîtrise d’œuvre et les artisans pour les aider à privilégier la fixation mécanique, simple à déconstruire, plutôt que la pose collée.

Pour en savoir plus exit_to_app