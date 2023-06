Gamme de vérandas aluminium Wallis® : modulables, confortables, personnalisables et génératrices d’énergie

Conçues pour satisfaire tous les projets d’extension, des plus simples au plus complexes, les vérandas Wallis®, rayonnantes, victoriennes, en appui ou encore façon atelier d’artiste, proposent des toitures plates pour une architecture contemporaine (avec ou sans puit de lumière) et multi-pentes, ainsi que de très nombreuses options : volets roulants déportés, brise-soleil orientables, systèmes d’éclairage sur-mesure (spots, bandes ou rampes à led), chauffage, brumisateurs, aérateurs Aurassa® pour ventilation des portes et fenêtres, et même, nouveauté 2023, des panneaux photovoltaïques... À la clé : toujours plus de confort et une recherche esthétique affirmée, valorisés par une fabrication française et éco-responsable.

Double véranda pour cette rénovation. Au rez-de-chaussée, la véranda fait office de pièce d’entrée, tandis que la véranda à l’étage constitue une pièce propice à la détente et à la relaxation, avec vue panoramique. Chéneaux moulurés. Couleur Gris antique gamme granité sablé Terra Cigala® garantie 25 ans. Véranda aluminium Wallis® by Profils Systèmes, équipée de larges baies coulissantes gamme Cuzco® avec traverses. Panneaux isolants occultants et vitrés. Couleur Gris diamant gamme granité sablé Terra Cigala® garantie 25 ans.

Wallis® : un large éventail de solutions techniques et designs

Afin de donner du caractère à chaque véranda et offrir la possibilité de la personnaliser à l’envi, Profils Systèmes multiplie les solutions.



4 types de chevrons, avec portée jusqu’à 7 mètres, sont ainsi mis à disposition : chevron à épine ou traditionnel, chevron « à la française » ou tubulaire, chevron à capot et enfin chevron IPN Factory Spirit® (plein ou perforé).



Ils autorisent plusieurs types de remplissage, avec des plaques alvéolaires, des panneaux isolants de 24 à 85 mm d’épaisseurs, laqués à la couleur de son choix, ou encore du simple, double, voire triple vitrage, sachant que tous les systèmes peuvent se mixer.



Au rang des accessoires, les panneaux d’allège Wolf Alu®, de 20, 24 ou 28 mm d’épaisseurs, disponibles en version lisse, moulurée ou usinée, s’adaptent à toutes les menuiseries (porte à frappe, châssis fixe, véranda ou baie coulissante). Constitués d’un sandwich de deux tôles aluminium laquées et d’une mousse de polystyrène extrudé, de haute densité, ils conjuguent performances thermiques et atouts décoratifs.



Choix est aussi donné au niveau des chéneaux pour coffres de volets roulants avec deux designs, galbé ou droit Factory Spirit®, l’un comme l’autre révélant un faible encombrement.

Véranda aluminium Wallis® by Profils Systèmes à toiture plate et chéneau droit Factory Spirit® :

une tendance déco pour les extensions d’habitat permettant de réaliser de vastes espaces

avec un plafond de hauteur constante. Éclairage par puits de lumière.

Couleur Gris antique gamme granité sablé Terra Cigala® garantie 25 ans.

Mettons en avant, par exemple, la sablière chéneau, composée d’une sablière tubulaire et d’un chéneau épuré Factory Spirit®, ou bien d’un chéneau recevant une rehausse moulurée masquant l’extrémité des plaques et chevrons pour un rendu impeccable. Disponible en simple ou double poutre, elle présente l’avantage de pouvoir intégrer volets roulants et brise-soleil.



Intégration toujours, celle de spots directement dans les profilés (via un capot en aluminium à l’extrémité duquel passent les fils de connexion) de même que de stores californiens (également dans un capot) : invisibilité de mise au service d’une esthétique raffinée.



Soulignons que les profilés à rupture de ponts thermiques signés Profils Systèmes bénéficient du label QB (Qualité Bâtiment), une certification du CSTB attestant de leurs qualité, performance et fiabilité.



Enfin, concluons par le fait que la véranda en aluminium Wallis® se coordonne à toutes les gammes de fenêtres et baies coulissantes aluminium Profils Systèmes, dont la dernière référence, Cuzco®, à performances thermiques optimisées. Une alliance qui favorise l’homogénéité de l’ensemble, et donc la réussite d’une extension des plus harmonieuses. D’autant qu’elle peut aussi se compléter par une pergola accolée de la collection Wallis&Outdoor®.

Véranda cuisine style « atelier », vitrages avec croisillons, panneaux isolants occultants de toiture, aérateurs Aurassa®, volets roulants intégrés.

Couleur Gris argent gamme granité sablé Terra Cigala® garantie 25 ans.

Photo à la une : Chéneau droit Factory Spirit®, toiture 3 pans, systèmes de fermeture par coulissants aluminium gamme Cuzco® multi-points pour sécurité accrue. Eclairage led intégré. Protection solaire par parois japonaises. Liaison habitat véranda par coulissant à galandage gamme Cuzco®. Couleur Gris antique gamme granité sablé Terra Cigala® garantie 25 ans. Panneaux de toiture de couleur gris ardoise en harmonie avec l’habitat.