Les Experts by URSA : la nouvelle plateforme dédiée aux artisans et entreprises de l’isolation

Le marché du panneau de toiture à isolation intégrée se caractérise par la technicité des chantiers et la qualité de mise en œuvre des produits. Leader européen de l’isolation des toitures par l’extérieur, UNILIN crée Le Club, un réseau national de poseurs partenaires capables de répondre à tous les chantiers et de proposer la meilleure solution à la fois sur le plan technique et économique. Avec Le Club, le particulier à la garantie de s’adresser à des artisans qualifiés et certifiés RGE.