Solutions LEDVANCE pour le traitement de l’air par UV-C

Depuis l'apparition du virus de la COVID, le renouvellement de l’air intérieur est un sujet qui occupe le devant de la scène, tant dans les locaux publics que privés. En effet, la transmission du SARS-CoV-2 passe principalement par les aérosols émis par la respiration. Les systèmes de traitement de l’air par UV-C permettent de réduire la concentration de virus dans l'air intérieur.

Comment fonctionne le traitement de l’air par UVC ?

Lorsque des rayons UV d’une longueur d’onde de 254 nm viennent frapper des aérosols, les virus (corona, grippe et beaucoup d’autres), bactéries et spores contenus par ceux-ci sont inactivés et, ainsi rendus inoffensifs. La puissance élevée de désinfection des rayons UV est prouvée de manière scientifique et largement confirmée depuis des décennies, également pour les coronavirus.



Les produits de traitement UV-C proposés par LEDVANCE sont conçus pour fonctionner en toute discrétion dans les espaces fermés destinés à recevoir du monde. Plusieurs solutions sont proposées :



LEDVANCE UVC AIR TUBE V70 traite l'air en continu, très efficacement et sans produits chimiques. Cet appareil de haute technologie aspire l'air, désactive les micro-organismes tels que les virus et les bactéries à l'aide de la lumière UV-C et rejette l'air traité dans la pièce. L'UVC AIR TUBE V70 inactive jusqu'à 99,9 % des virus qui y transitent par l'action de la lumière UV-C.

En tant que produit hautement efficace de traitement de l'air, ce produit convient à de nombreuses applications, pour des pièces de petites surfaces.

Il n’y a aucun risque pour l’homme, les animaux ou les plantes puisqu’il n’y a pas d’émission d’UV-C dans la pièce.

Par ailleurs, pas de filtre à faire remplacer par un professionnel régulièrement. Ventilation mécanique à l’aide de ventilateurs issus de l’industrie informatique : grande fiabilité, faible niveau sonore (<38 db). Débit de 70m3/h. Spectre principal à 254 nm. Pas de formation d’ozone dans l’air.

Il dispose de nombreuses possibilités de montage : suspendu, en saillie horizontale ou verticale, sur pied ou encore sur un meuble, à l’horizontal.

Produit fabriqué en Allemagne.

En complément de cette gamme et pour traiter les espaces plus importants, LEDVANCE propose également la série SteriWhite Air Q du Dr Hönle qui se décline en 5 puissances Q115, Q330, Q400, Q600 et Q900. Pour le virus SARS-CoV-2, un taux d'inactivation de 99,99% en sortie d’appareil a pu être démontré (par le laboratoire S3 de l'Université Goethe de Francfort). Les appareils de traitement UV-C de l'air peuvent être utilisés dans de nombreux domaines : bureaux et salles de réunion, cabinets juridiques, cabinets médicaux et salles d'attente, maisons de retraite et de santé, garderies, écoles et centres de formation, ainsi que dans l'hôtellerie et la restauration. Avec son débit de 900 m3/h, le Q900 par exemple installé dans une pièce de 100m² accueillant jusqu’à 35 personnes en même temps (typiquement : une salle de restaurant), permettra de réduire le risque d’infection de 80% dans le cas où l’une de ces personnes était contaminée. Robuste et silencieux, ces appareils constituent un atout majeur dans la lutte contre la pandémie actuelle, mais aussi contre les maladies respiratoires plus habituelles.



Différentes possibilités de montage : en saillie horizontale ou verticale ou sur roulette.



Pour calculer le nombre d'appareils dont vous avez besoin, un calculateur est disponible sur notre site internet.

