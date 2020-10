Daniel Moquet, spécialiste des aménagements extérieurs qui entourent les maisons, s’applique à développer des revêtements de plus en plus techniques et esthétiques. Alvéostar® est un concept de revêtement inventé et breveté en 2013 et qui, depuis, a largement fait ses preuves. Revêtement de sol destiné aux petites allées, cours et terrasses,

Alvéostar® possède un rendu naturel gravillonné très stable, grâce aux plaques alvéolaires qui maintiennent les gravillons. Cette année, de nouveaux coloris ont enrichi la caillouthèque qui référence, au total, une quarantaine de couleurs de graviers, provenant de carrières françaises et européennes.

Produit historiquement reconnu comme étant le phare de la gamme Daniel Moquet

Très plébiscité par les particuliers adeptes des ambiances naturelles dans le cadre d’embellissement et de rénovation, le revêtement Alvéostar® nécessite peu d’entretien des allées, tout en restant respectueux de son environnement. Résistant même sur des pentes accidentées jusqu’à 45%, Alvéostar® s’accorde parfaitement avec les pavés « La Couture® » pour bordure et terrasse, les dallages Boibé, le bitume drainant Stardraine®, le gravier aggloméré Mineralstar®, le gravier goudronné Gravistar® et la résine drainante Hydrostar®… Autant de créations signées Daniel Moquet.

Le principe du concept :

Le drainage s’effectue normalement, l’eau passe entre les gravillons, empêchant dès lors toute présence de flaque d’eau stagnante. Quant à la repousse des mauvaises herbes, elle est limitée par le feutre géotextile placé sous les plaques. Pour résumer, Alvéostar® possède tous les avantages du rendu gravillonné, sans les inconvénients.



Extraits en France, les gravillons sont la plupart du temps issus de carrières proches des entrepreneurs-paysagistes Daniel Moquet. Et c’est là un atout majeur qui permet de répondre à une règle essentielle : être au plus près du style souhaité par chaque client. Ainsi, les couleurs des gravillons sont en harmonie avec les codes régionaux des habitations, et l’entrepreneur peut alors guider et accompagner son client dans ses choix, en fonction de sa décoration et de ses goûts. Pour l’y aider, un cahier d’inspiration de 3 styles est à sa disposition : Naturel cottage, Classic chic, et Archistyle.



Les gravillons les plus classiques sont issus du gravier ocre calcaire du Poitou, du gravier rouge/rose porphyre de la Manche et du gravier blanc/gris.



Par ailleurs, comme l’entrepreneur-paysagiste vit près du futur chantier, il connaît parfaitement la qualité structurelle des sols, liée à la fois à la situation géographique et à l’héritage de l’aménagement, ancien ou fonctionnel. Tous ces arguments sont les garanties d’une réalisation réussie.



Alvéostar® est un revêtement pratique, simple et esthétique.

Brevet déposé sur la fabrication des plaques sur 5 avancées technologiques exclusives

Feutre anti-germinatif Évite la prise des racines dans le sol et limite la repousse des mauvaises herbes. Doté d’une épaisseur de 80 g/m², il est le plus robuste sur le marché. Feutre surmoulé et non collé Offre une grande stabilité au produit car il empêche le gravier de s’enfoncer dans le sol. Fonction ancrage en fond alvéolé en forme d’étoile Permet de garantir une très haute stabilité lorsque cela est nécessaire. Fonction souplesse Les fentes en forme de U ont été créées autour du cadre de la plaque Alvéostar® afin de donner de la souplesse au produit. Il épouse parfaitement le terrain et ses aspérités (bosses, creux…) Fonction haute résistance La plaque (1m²) est fabriquée en un seul bloc. Les parois des alvéoles présentent une épaisseur de 1,2 mm, ce qui renforce d’autant plus la solidité du produit. La résistance est supérieure à 300 tonnes au m²/

Les gravillons 100% naturels, 100% français

Comme il n'y a pas de liant pour fixer les gravillons, ils restent intacts et sont réutilisables. Issus des carrières régionales de proximité, leur extraction et leur transport ont une faible empreinte environnementale.



De plus, le revêtement perméable répond à la loi environnementale Grenelle n°2, et plus spécifiquement au décret n° 2011-815 du 6 juillet 2011, relatif à la taxe sur la gestion des eaux pluviales urbaines, et qui plaide en faveur de la pose de revêtements perméables, c’est-à-dire drainants. Le décret précise par ailleurs que si l’usager couvre son sol d’un revêtement drainant perméable, cette taxe est soumise à un abattement de 90 %.



Alvéostar® est en vente directe chez les particuliers. La pose est réalisée par les équipes formées aux techniques et équipées de matériels développés par le réseau Daniel Moquet signe vos allées.



Disponible partout.



Prix public généralement constaté de 28 à 60 euros/m2 selon les surfaces (le prix comprend la pose et la fourniture, hors préparation des sols).

