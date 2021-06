Implantée sur la commune de Champs-sur-Marne (77) et conçue par le cabinet d’architecture Saison Menu & Associés, architectes urbanistes (59), l’opération immobilière Treed It est située en plein cœur de la Cité Descartes, pôle d’excellence dédié à la ville durable et aux échanges entre la recherche et les entreprises investies dans ce domaine.

Réalisé par ADIM Paris Île-de-France, filiale de développement immobilier de VINCI Construction France, ce nouvel ensemble livré en mars 2021 comprend des logements, des commerces, des bureaux, une future maison de santé et également un parking silo en bois et en béton qui mutualise 240 places de stationnement de l’îlot. Ce parking de trois étages présente également un demi-niveau non accessible aux voitures et aménagé en parcours de santé.



Les façades et la toiture de cet ouvrage ont été entièrement revêtues des lames rectangulaires Recti’Ligne de TELLIER BRISE-SOLEIL.



Cette solution, qui se présente sous forme de profils en aluminium extrudé équipés d’accessoires de fixation spécifiquement adaptés pour ce chantier, a été posée verticalement sur les façades et horizontalement sur la structure du niveau supérieur pour former le toit du parking.

Lorsque le design s'allie aux contraintes techniques

Offrant des façades ouvertes grâce aux lames Recti’Ligne de TELLIER BRISE-SOLEIL, le parking silo édifié sur 4 niveaux bénéficie d’une lumière et d’une ventilation naturelle sur l’ensemble de ses plateaux de stationnement. Thermolaquées en RAL 9016 satiné (blanc trafic), les lames de section 150 x 20 mm (réf. RL150x20) préservent également l’environnement immédiat de la vue des véhicules stationnés. Cette conception d’habillage du parking a été ainsi imaginée pour surpasser la question esthétique au profit d’une véritable conception architecturale alliant le design aux contraintes techniques de l’édifice ; luminosité et ventilation.

BIM : Gestion de la fixation et de la dilatation

Afin de concevoir au mieux le système de fixation de l’habillage de façade, le projet a été réalisé en BIM à partir du catalogue d’objets BIM de TELLIER BRISE-SOLEIL dans lequel les lames et les accessoires de fixation Recti’Ligne sont présents. Le système de fixation des lames entre les deux lisses (basse et haute) sur les façades a ainsi pu être étudié et validé en amont.

Les lames sont équipées d’embouts à oreilles vissés à leurs extrémités via des canaux alvéolis. Sur la lisse basse de la charpente, les lames équipées des embouts à oreilles ont été vissées et bloquées tandis que sur la lisse haute, elles ont été fixées (sans blocage) afin qu’elles puissent dilater et suivre les mouvements de la structure du bâtiment.



Cette technique de fixation permettant d’assurer la bonne tenue dans le temps des lames sur la façade.

Une étroite collaboration

Le bureau d’études de TELLIER BRISE-SOLEIL a étroitement collaboré avec Arbonis, filiale de VINCI Construction France spécialisée dans la conception-construction bois, en charge de la pose des brise-soleil sur le parking silo. Ces échanges ont permis d’optimiser au maximum les longueurs des lames en standardisant ainsi les dimensions d’un grand nombre de modules.



Par ailleurs, le bureau d’études TELLIER BRISE-SOLEIL a conçu des embouts à oreilles spécifiques, avec un entraxe de 70 mm quelle que soit l’inclinaison de la lame, pour faciliter le perçage des lisses sur la charpente avec un espacement de 150 mm (pas de lames) entre chaque lame.



Afin d’optimiser le temps de pose sur site, les embouts spécifiques ont été montés en atelier sur les lames. Toujours en atelier, les lames équipées des embouts spécifiques, ont été montées sur les lisses. Enfin les modules assemblés ont été emballés selon un code couleur correspondant à chacune des façades ou de la toiture permettant aux poseurs de repérer plus facilement les lots. Sur le chantier les modules ont pu être directement posés à l’aide d’engins de levage.

Pose des lames Recti’Ligne de TELLIER BRISE-SOLEIL sur les façades et sur la toiture du nouveau parking silo du programme Treed It à Champs-sur-Marne (77).



Les lames ont été assemblées en variant leur inclinaison pour former des modules. Chacun d’eux permet ainsi de modifier l’effet de vibration visuelle, l’impact de la lumière et la perception des façades. Cette variation de l’inclinaison des lames, se révèle être un apport intéressant quant à la gestion du vis-à-vis.