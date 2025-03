Découvrez le nouveau book photos de Tellier Brise-Soleil

Depuis sa fondation en 2004, Tellier Brise-Soleil s'est imposée comme une référence dans la conception et la fabrication de solutions de protection solaire et d'habillage de façade. Basée à Chemillé-en-Anjou, l'entreprise française propose une gamme variée de brise-soleil fixes et orientables, de volets, de grilles de ventilation et de bardages à ventelles, alliant fonctionnalité et design.

Le nouveau book photos de Tellier Brise-Soleil met en lumière des projets récents où leurs produits ont sublimé des bâtiments tout en assurant un confort thermique optimal. Parmi les réalisations présentées, on retrouve des bâtiments tertiaires, des équipements publics et des résidences privées, illustrant la polyvalence et l'adaptabilité des solutions proposées.

En feuilletant ce recueil, les professionnels du secteur pourront apprécier la qualité des matériaux utilisés, tels que les lames en aluminium ou en matériaux biosourcés, et découvrir des innovations comme les volets pliants-coulissants ou les brise-soleil à lames orientables. Chaque projet est détaillé avec des descriptions techniques et des photographies de haute qualité, offrant une source d'inspiration précieuse pour vos futures conceptions architecturales.

Pour découvrir l'intégralité de ce book photos et en savoir plus sur nos solutions d'ombrage architectural, cliquez ci-dessous.

