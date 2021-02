Fondée en 2004, TELLIER BRISE-SOLEIL est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication : de brise-soleil, d'habillage de façade, de bardage à ventelles, de grilles de ventilation et de volets. Assurer un apport en lumière naturelle et un confort thermique ; préserver votre intérieur du rayonnement solaire ; participer à l'amélioration du cadre de vie, telle est l'ambition de TELLIER BRISE-SOLEIL.

Dotés d'un outil industriel performant, nous accompagnons nos clients à chaque étape de leurs projets : devis, étude de faisabilité, note de calcul, conception, plan d'exécution, fabrication et livraison sur site. Il s'agit d'une prestation « clé en main » qui garantit la bonne exécution du projet depuis la conception jusqu'à la livraison du produit prêt-à-poser.

Enfin avec 13 ans d'expérience et plus de 4000 chantiers, TELLIER BRISE-SOLEIL a su acquérir une véritable expertise et des compétences reconnues dans le domaine de la protection solaire et de la ventilation naturelle.

Pour tous renseignements et demandes de devis, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale et notre bureau d'études pour étudier et concevoir, avec vous, la solution technique la plus adaptée à votre projet.

Le savoir-faire de Tellier Brise-soleil :