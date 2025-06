Le groupe Schenker Storen vient d’inaugurer son nouveau showroom parisien. Plus qu’un simple espace d’exposition, ce lieu se positionne comme un centre de ressources dédié aux prescripteurs, architectes et installateurs.

Après Saint-Priest en 2021, c’est au cœur de Paris que le groupe Schenker Storen choisit de renforcer sa visibilité avec un nouveau showroom de 200 m². Installé dans le 6ᵉ arrondissement, ce lieu central s’adresse aux prescripteurs, architectes, bureaux d’études et partenaires installateurs. Objectif : faciliter les rencontres, faire la démonstration des produits en conditions réelles, et valoriser des solutions techniques conçues pour répondre aux exigences actuelles de confort d’été et d’efficacité énergétique.

Le showroom met en avant l’ensemble des gammes Ehret (volets battants et coulissants, jalousies) et Schenker Stores (brise-soleil orientables, stores ZIP, stores bannes et de façade), dans un espace pensé pour susciter l’interaction et permettre un accompagnement technique direct.

Former les installateurs pour garantir la qualité sur le terrain

Le showroom parisien ne se limite pas à un espace de présentation. Il intègre aussi un centre de formation technique, destiné aux installateurs partenaires des marques Ehret et Schenker Stores. Ces sessions visent à renforcer l’expertise terrain sur des sujets très opérationnels : entretien, prise de côtes, manipulation des moteurs, réglages, remplacement de pièces, contrôle des supports...

L’espace, organisé en trois zones complémentaires, comprend un bureau pour les collaborateurs du groupe, une zone technique de 70 m² présentant les solutions-phares et une aire de pratique pour les formations et manipulations produits.

Le showroom se veut aussi un outil pédagogique à part entière. En parallèle de ses fonctions commerciales et techniques, il jouera un rôle de sensibilisation sur les enjeux climatiques : maîtrise des apports solaires, limitation des surchauffes estivales, amélioration de l’enveloppe thermique… Les solutions Ehret et Schenker Stores s’intègrent pleinement dans une logique de construction sobre, durable et adaptée aux nouveaux standards de confort.

Ce nouvel espace parisien s’impose donc comme un lieu de transmission entre innovation technique et formation de terrain.

Par Jérémy Leduc

Photo de Une : JL