Améliorer le confort d’été avec nos protections solaires extérieures

En quoi la protection solaire participe au confort d’été ?

Dans le cadre de la RE2020, l’amélioration de la performance énergétique et du confort des constructions sont des enjeux majeurs tout en diminuant leur impact carbone.



Le principal facteur d’inconfort l’été dans un bâtiment pour l’occupant est la quantité de rayonnement perçu par l’ensemble des surfaces à l’intérieur d’une pièce. Cela se traduit par un inconfort thermique (la chaleur) et un inconfort visuel (la qualité de lumière naturelle perçue). La mise en place d’un dispositif extérieur de protection solaire, comme les brise-soleil architecturaux à lames fixes ou à lames mobiles, permet de limiter le rayonnement solaire à l’intérieur du bâtiment. Ces dispositifs viennent créer de l’ombrage devant les vitrages afin de protéger du soleil l’été sans pénaliser les apports du soleil d’hiver.

Comment choisir son brise-soleil architectural ?

Tout d’abord, plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour choisir un dispositif extérieur de protection solaire :

Le type et l’usage du bâtiment (ex. : résidentiel, tertiaire, public…),

La localisation et les effets masques environnants (végétalisation, zone urbaine…),

L’orientation des façades,

La nature et la dimension des surfaces vitrées,

Le niveau d’isolation et d’inertie thermique du bâtiment,

La fixation contre les façades ou en toiture.

En fonction de votre projet, une étude d’ombrage peut nous être demandée pour valider les performances d’un brise-soleil tout en préservant au maximum les apports en lumière naturelle. D’une façon générale, nos études prennent en compte vos souhaits architecturaux et participent à la signature architecturale d’un bâtiment.

À noter qu’une protection solaire placée à l’extérieur (brise-soleil architectural fixe ou mobile, BSO, volet…) est plus efficace qu’une protection solaire placée à l’intérieur d’une pièce (rideau, store…).

Nos solutions de brise-soleil architecturaux

Le brise-soleil architectural à lames fixes est composé de lames reprises par des accessoires de fixation eux-mêmes fixés par des platines contre la façade. Nous proposons 3 types de lames avec de nombreuses sections disponibles de formes rectangulaires (gamme Recti’ligne), de formes ovoïdes (gamme Azur) et de formes en C (gamme Canicule).



Le brise-soleil architectural à lames orientables est repris sur une structure porteuse et relié à un système de manœuvre manuel ou motorisé. Selon le type de projet, il est possible de créer différents modules afin qu’ils s’orientent indépendamment. Les brise-soleil orientables permettent une meilleure gestion de la lumière naturelle grâce à la modulation de l’ombrage selon l’ensoleillement. Deux types de lames sont disponibles : la gamme Recti’ligne et la gamme Azur.



Idéale pour protéger des surchauffes estivales, nos volets fixes ou coulissants permettent de réaliser une occultation type brise-soleil ou brise-vue devant une baie ou une fenêtre. Composé d’un cadre en aluminium monté dans nos ateliers, le remplissage du volet Varangue est soit plein, soit ajouré.



Conçus pour assurer une ventilation intensive tout en créant un brise-vue, nos bardages à ventelles protègent des intempéries et dissimulent visuellement les installations sur les bâtiments. Dotés d’un design soigné, ils s’intègrent esthétiquement quel que soit le style architectural sur une façade ou en toiture.



Afin d’améliorer le confort d’été dans les bâtiments existants et de mieux le prendre en compte dans les bâtiments en projet, nous proposons une aide méthodologique à la conception et à la préconisation des dispositifs de protection solaire extérieure. Notre équipe TELLIER BRISE SOLEIL est à votre disposition pour étudier et concevoir, avec vous, les solutions techniques les plus adaptées à vos projets.

Pour en savoir plus exit_to_app