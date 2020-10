Créée en 1897 et implantée depuis 1905 à Montoir-de-Bretagne (44), l’entreprise familiale Charier, spécialiste des travaux publics*, n’a cessé de se développer ces dernières années. Son siège, devenu étroit par rapport aux recrutements et trop ancien, l’a amené à entreprendre la construction d’un bâtiment nouvelle génération.

Situé à Couëron, à la périphérie de Nantes, cet ouvrage R+2 de 2 700 m² est en cours de labellisation Passiv’Haus (septembre 2020). Il se veut une vitrine pour l’entreprise et un cocon de bien-être pour les 80 collaborateurs.

L’agence Paumier Architectes Associés a été sélectionnée pour son expertise dans les programmes passifs. « Nos choix nous amènent à promouvoir systématiquement une architecture simple et efficace, sans ostentation, compatible avec des performances thermiques haut de gamme. », souligne Pierre Loisel, architecte qui a suivi le projet. Elle s’est rapprochée du fabricant-installateur Miroiteries d’Armor, avec qui elle collabore depuis plusieurs années, pour la mise en oeuvre de menuiseries aluminium performantes Sapa. Ces solutions participent à l’obtention du label exigeant Passiv’Haus, requérant une étanchéité inférieure à 0,60 h-1 et des besoins en énergie primaire en dessous de 120 kW/h :

97 fenêtres à frappe PERFORMANCE 70 FP SHI Super Haute Isolation (684 m² - L. 1,50 x h. 1 ml) posées en bande filante. Cette version « SHI » permet d’atteindre le plus haut niveau d’isolation thermique parmi les quatre proposés par Sapa, soit un Uw de 0,9. Un concept évolutif, exclusif sur le marché , qui s’adapte aux besoins de chaque projet. Il suffit ainsi au fabricant d’insérer des isolateurs additionnels dans les profilés aluminium pour augmenter progressivement la valeur d’isolation thermique.

deux coulissants XXL CONFORT SMARTLINE SHI, de 9 mètres de longueur et de 2,5 mètres de hauteur (4 vantaux sur 2 rails). Ils sont aisément manipulables et s'ouvrent généreusement sur le hall d'accueil et la terrasse de la cafétéria du dernier étage. Conçus sur le même principe thermique modulaire que PERFORMANCE 70, et pourvus de barrettes polyamide d'une épaisseur de 50 mm et renforcées de fibre de verre, ils offrent un Uw de 0,99. Le produit est certifié MINERGIE®.

Les menuiseries Sapa, conjuguées à la structure béton, aux brise-soleil, à la pompe à chaleur chaud/froid et à la ventilation double flux, permettent d’atteindre un niveau de fuite minimal (n50) de 0,26 h-1, soit plus de deux fois moins que les critères requis par le label Passiv’Haus. Le confort de travail des occupants est optimisé et les factures énergétiques sont réduites été comme hiver.

Ils profitent d’une température ambiante confortable même durant les épisodes caniculaires. En juin ou juillet derniers par exemple, lorsque les températures avoisinaient les 35°C, celle à l’intérieur ne dépassait pas les 24°C. Tous les châssis sont également pourvus de triple vitrage pour renforcer le bien-être acoustique intérieur. Un critère essentiel pour ce bâtiment à proximité immédiate d’une quatre voies. Leur teinte « noir satiné 9005 » se marie particulièrement bien aux matériaux bruts de l’enveloppe : le bois et la pierre de Péaule provenant de l’une des carrières de l’entreprise Charier.



* L’entreprise emploie 1 400 personnes dans toute la France. Elle intervient dans les domaines des routes et travaux urbains, des terrassements, de la déconstruction et du désamiantage, du génie civil, des carrières et du recyclage de matériaux.

L’esthétique au service des économies d’énergies

Les lignes épurées des gammes PERFORMANCE 70 et CONFORT SMARTLINE sont gages d’un clair de vitrage optimal avec respectivement un Sw de 2,5 et 2,23, et un TLw de 0,65 et 0,58. Les espaces de travail sont baignés de lumière naturelle réduisant les coûts énergétiques, notamment en hiver lorsque les jours sont plus courts et moins lumineux.

Fabrication et pose facilitées

Installées durant l’été 2019, les fenêtres PERFORMANCE 70 intègrent un profil de couvre-joint élargi qui simplifie la mise en oeuvre en applique extérieure. Éprouvée depuis plus de 10 ans, cette gamme est synonyme de fiabilité. Sa fabrication est également facilitée grâce aux optimisations régulières apportées en collaboration avec les partenaires Sapa, témoignant de son esprit co-créatif.

Crédits photos : Miroiteries d’Armor & Sapa