Cette année devait se tenir le salon professionnel EPF dédié à la chape à Feuchtwangen, Allemagne. Putzmeister avait planifié d’y présenter sa nouvelle génération de pompes à piston compactes intégrées dans le catalogue machines à mortier.

En effet, à partir de mi-2020, les nouveaux modèles P 720 et P 730 continueront le long chemin du succès des pompes à piston compacte Putzmeister. Leurs prédécesseurs ont été introduits sur le marché en 2002 et depuis lors, environ 2 300 machines ont été utilisées dans plus de 70 pays. Toute l’expérience acquise en près de 20 ans est désormais mise à profit dans cette nouvelle génération de machines.

Pompes à piston compact avec un nouveau design

Le nouveau design du capot central attire l’oeil avec ses lignes distinctives. Il s’ouvre vers l’arrière comme son prédécesseur. Un élément de design frappant est la partie de couleur grise pour l'entrée d'air du radiateur, qui se trouve désormais à l'avant et qui contraste avec la partie jaune du capot. Sur l’avant de ce même capot est positionné le logo Putzmeister en acier inoxydable brossé. Fabriquée à partir de matériaux DCPD (résine de polyester), le capot continue d’établir les standards du marché sur tous les critères. Fréquemment utilisé pour les machines agricoles de classe mondiale, ce matériau est particulièrement résistant aux produits chimiques, à la corrosion et à la chaleur, en plus d'être rigide et résistant aux chocs. Sur le dessus de la machine, le pot d'échappement se termine par un clapet d'échappement. Le panneau de commande, sur lequel toutes les fonctions sont centralisées, se trouve désormais sur le côté droit de la machine. Ces machines compactes offrent une maniabilité optimale. Les deux pompes à pistons P 720 et P 730 dotées d’une apparence qui procure un caractère de puissance, conservent sensiblement les mêmes dimensions et le même poids que leurs prédécesseurs.

La nouvelle P 720 : pour projection de béton, béton fin et chape fluide

Le successeur de la pompe à piston P 715 est désormais propulsé par un moteur diesel Deutz TD 2.2 de 36,4 kW. Les cylindres de refoulement de 700 mm de long délivrent jusqu'à 21 m³/h avec un diamètre de 150 mm et une cadence maximale de 27 courses par minute. Avec une pression de refoulement maxi de 72 bar et un pivotement du tube en S encore plus fluide, la machine est conçue de manière optimale pour le traitement du béton projeté et des bétons fins avec une granulométrie maximale de 16 mm. L’accumulateur d’air disponible en option atténue grandement les à-coups des pistons. En plus d’assurer un plus grand confort d’utilisation et un débit continu, cela protège l'applicateur et réduit le frottement et l’usure de tuyaux. Grâce au poids total limité à 1 900 kg, un large choix de véhicules tracteur peut convenir.

La nouvelle P 730 : compacte, légère et débit élevé

Le successeur de la pompe à piston P 718 délivre jusqu'à 30 m³/h. Pour rendre cela possible, les cylindres de refoulement de 700 mm de long ont un diamètre de 180 mm. La P 730 est propulsée par un moteur diesel intercooler Deutz TCD 2.2, d'une puissance de 55,4 kW. La trémie d'un volume utile de 360 l est adaptée aux capacités de pompage. Avec un poids total de 2 370 kg, la P 730 est également plus légère que la plupart des machines de sa catégorie. Cette pompe est également polyvalente et parfaitement adaptée aux applications de béton avec une granulométrie maximale de 32 mm. La P 730 est adaptée aux chantiers de construction de moyennes et petites tailles (pour le remblayage, les micropieux ou les fondations…) qui ne nécessitent pas une pompe à béton en fonctionnement stationnaire prolongé.

Nouveaux moteurs plus puissants : fabrication allemande

Les moteurs diesel 3 cylindres Deutz procure plus de puissance à cette gamme de machines et sont équipés d’un système perfectionné de traitement des gaz d’échappement. Dotées d’un filtre à particules, les pompes à piston P 720 et P 730 sont conformes aux exigences de la norme d’émission Stage V et peuvent donc être utilisées dans toute l’Union Européenne et en Suisse sans aucune restriction. L'utilisation d'urée - également connue sous le nom d'AdBlue® - n'est pas nécessaire. La conformité "TRGS 554" des machines permet également un fonctionnement dans des zones de travail (partiellement) fermées.

Plus de puissance et conforme à la norme Stage V : le Deutz TCD 2.2 de 55.4 kW est installée sur la P 730

Nouveau clavier de commandes et composants robustes

Les commandes sont centralisées et disposées sur le côté droit de la machine. L'élément de commande central est désormais un clavier robuste avec un guidage intuitif pour l'utilisateur. Cela rend la machine encore plus facile à utiliser et augmente considérablement la sécurité sur les chantiers. Le clavier est également résistant à toutes les conditions météorologiques habituelles, aux huiles et aux produits chimiques - même l'utilisation appropriée d'un nettoyeur haute pression ne peut pas endommager le clavier. Un écran couleur de 4,3 pouces affiche clairement les informations sur la machine, les messages d'erreur et les états de fonctionnement. Deux manomètres intégrés dans le panneau latéral permettent de lire à tout moment la pression hydraulique et le degré de contamination du filtre à huile hydraulique. La nouvelle prise de chargement USB dans le tableau de commandes peut être utilisée pour alimenter tout équipement utilisant la norme USB. De plus, l'ensemble du panneau de commandes est protégé contre la saleté et l'humidité par une porte verrouillable en verre acrylique.

Le panneau de commandes clair et intuitif des P 720 et P 730

Large éventail de fonctions et d’options

Plusieurs fonctions sont introduites en standard sur cette nouvelle génération. Une fois activé, le fameux EOC pour "Efficient Output Control", régule le régime moteur de manière optimale en fonction du débit préalablement défini. Cela permet de réaliser d’importantes économies de carburant. De plus, en activant la fonction mémoire (MEM), tous les paramètres sont sauvegardés. Cela signifie qu'après une interruption de travail, le fonctionnement peut être repris avec les paramètres précédemment définis sans avoir à les rentrer à nouveau. Concernant le contrôle déporté, un choix peut désormais être fait entre la télécommande câblée ou radio. Pour les conditions difficiles, la télécommande radio propose l'utilisation d'un répéteur qui étend la portée du signal radio.



Pour le dosage précis des additifs liquides, des pompes de dosage intégrées sont disponibles en option. Vous pouvez choisir entre une pompe doseuse standard ou une pompe doseuse synchronisée. Alors que la pompe doseuse standard pompe en permanence des mélanges selon des paramètres définis par l'utilisateur indépendamment du processus de livraison, la pompe doseuse synchronisée s'adapte au processus de livraison de béton. Les réglages des pompes doseuses se font via l'écran du panneau de commande.

D'autres avantages tels qu'un couvercle de trémie pour éviter les éclaboussures de béton, détection du niveau de matériaux dans la trémie ainsi qu'un volume de réservoir plus grand complètent la liste des innovations et améliorations.

Bientôt disponible !

Les nouvelles machines P 720 et P 730 avec moteur diesel "Stage V" seront disponibles à partir de l'automne. D'ici là, les modèles actuels resteront disponibles. Pour plus d'informations sur ces pompes à piston, rendez-vous chez les distributeurs Putzmeister ou directement auprès de Putzmeister.