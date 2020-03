Envie d’originalité, de design et de modernité ? Laissez-vous inspirer par notre gamme Contemporaine de poteaux de clôture et portail. Ces produits ont été étudiés spécialement pour se marier avec des modèles de portail de plus en plus originaux et ainsi rendre votre clôture plus harmonieuse.

Pour 2020, Weser a ajouté un élément de pilier supplémentaire à ses Kits, permettant ainsi d'être en harmonie avec les hauteurs de portail d'aujourd'hui.



Plus produits : Béton teinté dans la masse et revêtement en surface pour les modèles de couleur Dark.

Béton décoratif obtenu à partir d'éléments naturels extrait de la pierre.

Précision et régularité dimensionnelle grâce à la technologie du béton compacté.

Peut être associé facilement aux chaperons de la gamme OPTIPOSE® ou Pierre Lisse de Weser.

Pour vous simplifier la vie, ce pilier peut être livré en kit portillon (1 pilier) ou portail (2 piliers). Les éléments de pilier sont numérotés pour faciliter le montage.

Mise en place facile et rapide selon une mise en œuvre disponible chez Weser par écrit ou par vidéo (voir ci dessous)

Fabriqué en France. Les modèles de piliers de clôture contemporains weser : Pilier de clôture et portail Prisme Weser : Entre discrétion et originalité grâce à ses facettes personnalisables par ses inserts colorés, le pilier Prisme de Weser vous permet de vous différencier des traditionnels poteaux de clôture. Il marquera votre espace d'une modernité durable.



Teinte : Blanc cassé

Dimension d'inserts disponibles : Inox, Gris anthracite, Noir, Bleu, Rouge, Vert Pilier de clôture et portail Ondéa Weser : Avec son design original et ses inserts contemporains, le pilier Ondéa va personnaliser en beauté votre maison dès l'entrée.



Teinte : Blanc cassé ou Dark

Dimension du pilier complet Ondéa : 39 x 39 x 188 cm Pilier de clôture et portail Ovalis Weser : Affirmez votre singularité en choisissant un édifice intemporel aux façades galbées mais aux lignes épurées.



Teinte : Blanc cassé, Ton pierre ou Dark

Dimension du pilier complet Ovalis : 38 x (28/38) x 206 cm Pilier de clôture et portail Platinum Weser : 6 possibilités de décoration d'insert grâce à 3 finitions possibles : lisse, damier ou cuir.

Pour la pose, un kit de mise en œuvre est fourni avec les kits portail et portillon. Teinte : Blanc cassé ou Dark

3 Modèles d'inserts : Aspect Damier, Aspect Lisse, Aspect Cuir Configuration possible en 2 ou 3 inserts.

Dimension du pilier complet Platinum : 39 x 39 x 188 cm Pilier de clôture et portail Steel'in Weser : Faites le choix du minimalisme distingué. Le pilier Steel'in s'intègre parfaitement aux réalisations architecturales contemporaines, la sobriété de ses lignes contraste avec le mélange d'acier inoxydable de haute qualité et du béton.



Teinte : Blanc cassé

Dimension du pilier complet Steel'in : 39 x 39 x 188 cm Pilier de clôture et portail Trigone Weser : Telles les facettes d'une pierre précieuse taillée dans le cristal, les lignes sobres des éléments de pilier Trigone brilleront alors qu'elles seront traversées par les rayons du soleil.

Optez pour la pureté des formes du pilier Trigone en 3 dimensions. Les combinaisons d'assemblage relèvent son esthétisme classique pour un rendu résolument contemporain. À vous d'orienter vos éléments de pilier, en les tournant d'un quart de tour au montage, afin d'en donner le meilleur effet vous correspondant, à la luminosité.



Teinte : Blanc cassé, Ton pierre

Dimensions du pilier complet Trigone 29 : 29/32 x 29/32 x 16,7 cm

Dimensions du pilier complet Trigone 39 : 39/42 x 39/42 x 16,7 cm