La marque Atlantic présente Naema 3 et Effinox 2, deux chaudières gaz à condensation adaptées à la rénovation énergétique

Laura Gallé, Responsable de Marque Pompes à chaleur et chaudières de la marque Atlantic : « S’équiper d’une chaudière à condensation représente un investissement pour les particuliers, que les installateurs doivent faire valoir. Pourtant, leur installation permet de faire progresser en moyenne d'une classe le DPE d'un logement. La marque Atlantic développe ses gammes pour accompagner les professionnels en proposant des services sur mesure et des solutions pensées pour faciliter leur mise en place. Cette collaboration tripartite est indispensable pour réussir une transition énergétique dont Atlantic souhaite être un acteur de premier plan. »

Des équipements développés pour et par les professionnels

La marque Atlantic a tenu à développer Naema 3 et Effinox 2 en concertation avec les installateurs afin de faciliter la pose et optimiser leur entretien et leur maintenance.



Les deux solutions sont ainsi dotées de plusieurs technologies :

Guide pour l’installation et la mise en service :

Easy Start guide l’installateur dans le paramétrage de la chaudière (choix production d’ECS, choix de la pression du circuit primaire…) et dans sa mise en service (calibration gaz, remplissage du circuit primaire, aide à l’analyse de combustion…).

L’innovation Easy Gaz Control intègre une vanne gaz auto-adaptative et une électrode de contrôle permettant de réaliser les réglages gaz lors de l’installation et de l’entretien sans toucher au bloc gaz.

Entretien & maintenance :

Carte SAV unique.

Tous les composants sont accessibles par l’avant.

Remplissage automatique, disponible en option, il permet de limiter le déplacement chez le particulier. Ainsi, si la pression du circuit primaire passe sous une valeur seuil, le remplissage s’active automatiquement.

Smart Adapt permet une régulation intelligente auto-adaptative de la température de départ en fonction des besoins réels du logement, sans recourir à une sonde extérieure.

Laura Gallé, Responsable de Marque Pompes à chaleur et chaudières de la marque Atlantic ajoute : « Nous avons fait de l’accompagnement des professionnels tout au long de la durée de vie de l’installation notre priorité. En développant une offre de services au plus proche de leurs besoins, nous misons sur un suivi adapté pour optimiser l’efficacité et gagner en sérénité de l’installation à la maintenance de nos équipements. C’est notamment l’objectif de lapplication Atlantic Services Pro qui donne accès à tous les services de la marque, notamment l’assistance téléphonique, en ligne ou en intervention sur site. »

Des chaudières gaz à condensation 100 % Made in France et connectées

Les chaudières à gaz condensation murale Naema 3 et au sol Effinox 2 sont conçues et fabriquées en France dans les usines de Merville (59) et Billy-Berclau (62), pour garantir une fiabilité et une qualité optimales. Simple d’utilisation, elles ont été développées pour améliorer le confort thermique des utilisateurs tout en facilitant leur installation par les professionnels.



Elles sont ainsi dotées d’une nouvelle interface de régulation intuitive et de trois fonctions intelligentes : Navilink et Cozytouch pour accompagner les utilisateurs dans la maîtrise de leur consommation d’énergie :

Navilink facilite la programmation des plages de chauffage à 0,5°C près, afin de ne pas chauffer inutilement.

Cozytouch offre la possibilité de piloter les appareils à distance et de programmer les absences.

Deux nouvelles gammes pour améliorer le DPE des logements individuels

Selon les premières études d’Atlantic, le remplacement d’une chaudière basse température par une chaudière à condensation permettrait d'améliorer le DPE de son logement d’une classe. Une performance rendue possible grâce au mode de fonctionnement singulier de ce type de chaudière qui optimise l’efficacité énergétique tout en assurant le confort de chauffe à partie d’une source d’énergie encore plus réduite (gaz vert).



En effet, contrairement aux chaudières classiques, la chaudière à condensation récupère l’énergie habituellement perdue dans les fumées pour réchauffer l’eau de retour du circuit chauffage. Ce dispositif permet d’atteindre une efficacité énergétique théorique saisonnière (ETAS) supérieur à 92 %.



Naema 3 et Effinox 2 sont également compatibles avec tous les types de gaz : le gaz naturel, le gaz propane et le gaz vert qui pourrait représenter 20 % de la consommation de gaz en France d’ici 2030***. Produit localement, le gaz vert est le résultat de la méthanisation de déchets organiques, notamment agricoles, et contribue ainsi à accélérer la transition énergétique.

* ENGIE.

** Économies d’énergie primaire en kWh par an, pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire : de 20 % à 30 % pour une chaudière THPE au gaz, en fonction de l’ancienneté de la chaudière remplacée, quelle que soit l’énergie d’origine.

*** France Gaz (ex-association française du gaz).

Pour en savoir plus exit_to_app