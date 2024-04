Les seaux d'enduit prêt à l’emploi Isolava sont désormais en matières recyclés !

Ces seaux PCR, en anglais " Post-Consumer Recycled " sont fabriqués avec 50% de plastique recyclé dans le corps des seaux.

La forme et la taille des seaux restent quasiment inchangées et garantissent le même niveau de qualité. Seule la couleur change, le seau devient gris, couleur visible au-dessus de l'étiquette et à l'ouverture du produit (parois intérieures). De plus, l'anse des seaux sera dorénavant en métal pour une résistance maximale à la manutention. Concernant la qualité du produit, celle-ci ne change pas.