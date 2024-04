Afin d’accompagner les artisans et entreprises du bâtiment, Qualibat propose en effet au travers de ces 2 mentions aux professionnels de faire valoir leurs aptitudes particulières dans les domaines de l’économie circulaire et de la conception ou mise en œuvre assistée par les moyens numériques.

À ce jour, aucun signe de reconnaissance n’était disponible sur le marché pour se démarquer en tant qu’entreprise, ou pour identifier clairement, en tant que maitre d’ouvrage, un professionnel qui, en plus de se compétences métier « traditionnelles », voulait mettre en avant sa compatibilité avec les projets exigeants en matière et d’économie circulaire ou d’emploi des ressources numériques.

C’est désormais chose faite.

Après la mention RGE à partir de 2014, il sera prochainement de valoriser son expertise au travers de 2 nouvelles mentions.

Le président Gérard SENIOR a donc dévoilé les 03 et 04 avril dernier, entouré de plusieurs invités de marque, ces nouveaux signes de compétences dans le cadre de 2 conférences particulièrement cohérentes avec ces nouveautés :

Économie Circulaire : Démontage Sélectif : une compétence qualifiée indispensable au recyclage et au réemploi.

Mention Numérique : Compétences métier et numérique : Qualibat prend de l’avance.

L’économie circulaire désigne un modèle économique dont l’objectif est de produire des biens et des services de manière durable, en limitant la consommation et le gaspillage de ressources (matières premières, eau, énergie) ainsi que la production des déchets, à tous les stades du cycle de vie des produits.

Toutes les entreprises Qualibat qualifiées avec la mention « économie circulaire » se devront de respecter ces objectifs notamment en mettant en place la déconstruction sélective.

Pour obtenir cette mention l’entreprise devra avoir formalisé et documenté un mode opératoire de déconstruction sélective adapté à son métier.

La mention « Construction numérique / processus BIM », quant à elle, concerne les entreprises incluant dans leurs process la projection, la manipulation et éventuellement la modélisation concrète d’une maquette numérique.

L’attribution de cette mention aux entreprises permet à celles-ci de prouver leurs compétences et leur aptitude à travailler avec les moyens et applications matérielles et logicielles numériques de demain.

Pour toute information complémentaire, renseignez-vous auprès de la Direction Technique de Qualibat.

Pour en savoir plus exit_to_app