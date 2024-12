L’éco-organisme Ecominéro démarré une campagne radio et vidéo à l’approche de Noël. Le but : promouvoir la gratuité de ses services de dépôt des déchets inertes, au 1er janvier 2024.

« Mon beau parpaing, roi des chantiers, que j’aime te recycler. Pour déposer sans rien payer, bétons et briques sont bien triés ». Tel est l’air entonné dans le nouveau spot radio d’Ecominéro, revisitant la fameuse chanson « Mon beau sapin ».

Une chansonnette qui rappelle l’esprit de Noël, mais annonce également une reprise gratuite des déchets inertes triés, dès le 1er janvier 2025. Ce qui correspond à la gratuité du dépôt des déchets inertes, triés sur les sites affiliés à Ecominéro. Un service appliqué dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP) Bâtiment.

80 % du tarif de soutien pour le traitement des déchets déjà financé par Ecominéro

« Ainsi, dès l’an prochain, s’ils sont correctement triés, le béton, les briques, les tuiles, les céramiques, les mélanges bitumineux, les pierres de taille, les pavés et les mélanges d’inertes seront repris gratuitement par Ecominéro », expose l’organisme.

En sachant qu’en 2024, Ecominéro finance déjà 80 % du tarif de soutien pour le traitement des déchets. Les 20 % restants sont pris actuellement pris en charge par les opérateurs de déchets.

Conçu par l’agence The Pill by Creapills, le spot radio de 30 secondes diffusée jusqu’au 14 décembre 2024, sur plusieurs chaînes nationales et régionales. Il s’accompagne d’un clip vidéo décalé.

Virginie Kroun

Photo de une : Ecominéro/Creapills